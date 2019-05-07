【佛山深度遊】遊文化之鄉賞粵劇　紅線女紀錄片口述悲慘文革經歷

現在不少青年都喜歡北上「食好西」和「打卡」，而你有沒有想過除了北上吃、喝、玩樂外，還可以把握機會到處遊歷，增廣見聞。雖然內地的文化水平不高，卻是一個文化薈萃地。因此今天為大家介紹一下粵劇文化之都——佛山。

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崇敬門。（作者提供） 乘坐高鐵，由九龍高鐵站出發至廣州南站，大概只需要45分鐘，可說是十分方便。去到廣州南站後，我和朋友就搭的士到佛山，因為的士比較快和方便，而且在大陸搭的士都比較便宜。 下車後，我們第一站就到佛山市祖廟，並到內裏的萬福臺觀賞「摺子戲」。祖廟的原名為「北帝廟」，建於北宋元豐年。這裏匯集了多年的中國文化及粵劇歷史，充滿着古色古香的氣氛。而「摺子戲」即是演出戲曲中的一小段，大多都是戲曲中的精彩片段。而那天我們就觀賞了《合兵破曹》和《勞安州》中的一小段。 從崇敬門踏進一小步，已經可以聽到優美的粵曲聲，裊裊不斷地隨風而來。在廟內的建築經過百年以來歷代皇帝的修繕，至今光彩依然。我們到萬福台前欣賞一眾業餘的粵劇演員在舞台上耍刀弄劍，帶着各有特色的唱腔唱出歌詞，各人都身手敏捷，歌聲婉轉動人，倏然間深深抓住了我的心，大飽耳福。

除此之外，在萬福臺另一邊亦設有寺廟和一些博物館。我和友人就到葉問堂堂內參觀，當中記載着葉問先生的生活點滴及重現了他的居所，而且還設影視廰播放他的拳法教學片。

佛山葉問堂。（作者提供）

離開了祖廟後，我們便到佛山嶺南天地遊覽。但我認為並沒有什麼特別，因為天地裏面都是一些商店，令人覺得過於商業化，大大削減了這個地方淳樸的風情。雖然如此，裏面還是有一些「打卡位」的，如那座彩虹樓梯和在狹窄小巷間，一串串高高懸掛在半空中的紙鶴，都可以拍出十分有氣質的照片呢！

這樣就結束了我們的第一天了，在回酒店的路途中，我們還看到了著名的「小蠻腰」，整座建築物高約338米。

在第二天返港前，我們去了紅線女藝術中心，一個有關紅線女粵劇生涯的藝術中心。紅線女，一個在粵曲界舉足輕重的大人物，為粵曲界留下了非常深遠的影響。在館內我們可以了解她在藝術文化60多年以來的實踐，並到影視廰細聴她講述自己的成長經歷及與粵劇之間的緣分。當中最心酸和欽佩的是她經歷過「文革」，被兒女拋棄，更被剃頭及批鬥為「黑線女」，但她對粵劇依然不離不棄，令人敬佩。

在佛山的兩日一夜裏，可以拍到文青系的照片之餘，更可以聽聽粵曲陶冶性情，真真正正成為一個文青！

紅線女藝術中心落成於一九九八年，位於廣州珠江新城，是一幢非常美麗的藝術建築，是廣州市政府爲表彰紅線女對中華優秀文化藝術的卓越貢獻而投資興建的。（作者提供）

紅線女曾參演七十幾齣電影，主演近二百齣粵劇，在粵劇藝術領域貢獻良多。（作者提供）

內容提供：偽文青

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【佛山旅行】踏上文青之路 到粵劇文化之鄉陶冶性情」​】

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