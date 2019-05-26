【周末好去處】觀塘不只工廈　希臘海水藍餐廳　藝術公園值得一去

提起觀塘區，除了密集的工商廈，還會想到什麼呢？貓人於日前遊走區內5個打卡位，先到小希臘風情餐廳吃午餐，再抱抱巨型衣車及鐵皮人，又與超過50年歷史的麵粉廠懷舊一番，更參觀美術館及海邊的街頭藝術創作，重新發掘小社區的閒情逸趣！

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

景點1：小希臘餐廳

近年觀塘的特色食肆推陳出新，例如這間以希臘風情為主調的餐廳，室內海水藍的裝潢設計，以吊扇、仿㘣栱海景窗角、玻璃飾燈、棉棉白雲及小擺設來點綴，一室洋溢渡假閒情！

這間餐廳以希臘風情為主調。（作者提供）

【↓↓↓↓↓編按：按圖放大看餐廳佈置和食評！↓↓↓↓↓】

My Boat 地址：觀塘駿業街64號南益商業中心6樓C室

景點2：商廈中的藝術雕塑公園

在商廈群中的一片大草地，竟發現多個代表玩具業、紡織業、塑膠業等的創意藝術裝置，讓貓人可以一邊打卡，一邊體會觀塘工業區的進展歷程呢！

InPark 地址：觀塘駿業街58號

景點3：懷舊麵粉廠

屹立於觀塘海旁逾五十載的九龍麵粉廠，曾被政府點名呼籲作保育項目而聲名大噪。在灰濛濛的外牆上，寫有「九龍麵粉廠」五個大字，見證滄海桑田變遷。廠廈設有一條吊臂及輸送管道，橫跨對出的海濱道直接連接到當年的碼頭位置，建築令人嘖嘖稱奇。麵粉廠至今依然運作，不對外開放，既然路過就「打卡」紀念啦！

屹立於觀塘海旁逾五十載的九龍麵粉廠，見證滄海桑田變遷。（作者提供）

九龍麵粉廠 地址：觀塘海濱道161號

景點4 ：民間美術館

走進海旁商廈中的美術館，可看看各式各樣的專題藝術展覽。例如參觀當日就有展現萬千意境的各式水墨畫。身處其中，可細意感受畫者心思。

一新美術館 （免費入場；逢周一、周日及公眾假期休息） 地址：觀塘海濱道165號SML大廈4樓

景點5 ：觀塘海濱公園

最後一站來到海濱公園休息，多條天橋底柱繪上九龍寮屋區、啟德機場等昔日元素的大型畫作，亦有一整列街頭塗鴉創作。參觀那日剛好還遇上街頭表演，充滿藝術氣氛！

參觀那日剛好還遇上街頭表演，充滿藝術氣氛！（作者提供）

觀塘海濱公園 地址：觀塘海濱道80號

撰文：世外貓人

一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/catswalknplay/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「觀塘周末打卡遊 (5大推介)」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）