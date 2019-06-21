【考驗友情】旅伴不合作怎麼辦？　逐一破解四個相處難題

俗話說：「在家靠父母，出外靠朋友。」此話聽起來倒是窩心，可現實中未必每每如是。畢竟生活中「豬隊友」太多，相處哲學搞不好，雙方真實本性隨時「見真章」。以下為筆者在旅行途中的所見所聞所感，旅行相處難題，怎麼解？僅供讀者參考。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

談到旅行，相信是一件令所有人都雀躍的美事，和親愛的家人、最親近的朋友、知己漫步他鄉，感受異國風情，最美好不過。但是你有沒有想過，有時和他們在旅行途中的相處並不總會如己所願，你有自己看不慣事情，他們有他們的生活習氣；你有自己愛逛的地方，他們有他們愛吃的食物。林林總總，諸多大小問題難免在旅行途中暴露出來。當然，包容才是本文的重點，讓彼此關係得以延續才是關鍵！

諸多大小問題難免在旅行途中暴露出來，當然，包容才是重點，讓彼此關係得以延續才是關鍵！（《我的少女時代》劇照）

朋友睡覺愛打鼻鼾，怎麼辦？

朋友睡覺愛打鼻鼾，選擇早點入睡吧！為室友留一盞明燈，確保他比你晚睡。（《寵物情人》劇照） 旅行的第一天，長途跋涉到了異地，疲倦不堪，結果卻失眠了。不是因為其他原因，而是室友打鼻鼾太大聲，讓人無法入睡。你總不能時時拍醒他，讓鼻鼾聲停止躁動。此時此刻，你能做的只能是戴上你的耳機，放一首有助安眠的歌曲，好好忍受完這一晚。第二天如果不想再重複這種失眠的滋味，選擇早點入睡吧！為室友留一盞明燈，確保他比你晚睡。如果，這個辦法試了仍不行，其實網上還是有「防打鼻鼾神器」買的，為室友購買一個試試吧！

朋友不計劃行程，怎麼辦？

有些朋友本身懶於計劃行程，只聽從你的安排，結果安排不如他意時，卻又表達不滿。（《七月與安生》劇照） 旅行有明確的行程是很省心的一件事，不會白白浪費時間在構思去處的問題上。但是有些朋友本身懶於計劃行程，只聽從你的安排，結果安排不如他意時，卻又表達不滿。「是誰說要來這個鬼地方的啊？」「早知去另一個地方啦！」等等這樣晦氣的話，讓人討厭。其實，在旅行去處方面有共識是必須的。下次，你可事先詢問他們的意見，並預告一下當地有沒有適合或不適合他們心意的事物。先小人，後君子。朋友再有什麼不滿，便不好意思開口了。

朋友的行李箱不夠位置，怎麼辦？

有時購買慾大發，行李箱裝不進，這時你會厚着臉皮拜託朋友將行李箱騰出一些空間放你的東西。（《最愛女人購物狂》劇照） 旅行購買手信是每個人都會做的事，有時購買慾大發，買了一堆超乎意料之外的東西，行李箱裝不進，讓自己煩惱。這時你會厚着臉皮，拜託朋友將行李箱騰出一些空間放你的東西。通常，如果朋友要暫放的東西不多，我會幫他這個忙。如果超乎我的預料，我會直接把備用手提袋遞給他，讓他自己手提上機。順便提醒他，下次好自為之。

朋友不「夾」公款，怎麼辦？

我旅行前定會和朋友商討拿多少錢作為公款，以便到時搭車、吃飯時可用。（《蒲公英》劇照） 通常，我有一個習慣，旅行前定會和朋友商討拿多少錢作為公款，以便到時搭車、吃飯時可用。這樣一來就變得方便和公平多了，可以一起租車去任何一個景點，亦不會計較每餐你點了什麼，我吃了多少；或是餐餐都要分開付費的繁複。但是有時也會遇到不「夾」公款的朋友，那就麻煩多了，每次都要額外算他那份需要付多少。我會直接和他說：「不如我們將公款交給你處理，你順便算自己要付的那一份錢吧！」

有關與朋友旅行相處的難題其實還有很多，今次先到此為止。最後給讀者一個建議：有話便說，不要將小小的不滿放在心上，醞釀大大的怨恨爆發。

內容提供：蝦你先生

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「旅行相處難題，怎麼解？」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）