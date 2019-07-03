【枯山水庭】遊日本七個絕色庭園　以石頭和砂呈現日本禪意美學　

香港的東鐵、輕鐵等戶外行駛的交通列車路軌上，都有密密麻麻地鋪滿的小碎石，用來防止雜草叢生導致的行車故障。大家在參觀日本庭院時，可能都會發現日本人設計庭園時都會利用小碎石來裝飾，其中一種庭園「枯山水庭園」更是把小碎石在禪美學上運用得出神入化，碎花被抽象地表達成河流、小島，甚至是宇宙，令觀賞者為之驚嘆。

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日本許多住宅都十分重視家居和自然的融合，因此不論家的面積大小都會在家中設置一個小庭園。園內的小碎石是用來裝飾和防止雜草生長，是打理庭園的必備法寶。但原來小碎石更有一層防盜作用：由於庭園多數是設置在住宅前，因此成為了入屋的必經之路，踏上碎石發出的聲響就像通報器，告訴住戶有人在屋外行走，現在甚至生產了專門為防盜而設、聲響較大的碎石。

日本許多地方都可以感受到枯山水庭園的禪意美學，可以感受到「見山不是山、見水不是水」的意境。

1、銀閣寺

銀閣寺是一座被列入為世界文化遺產的禪宗寺廟，坐落於東山山腳下，又稱為「東山殿」，與「西山殿」的金閣寺互相呼應。由室町幕府（1336年至1573年）第八代將軍足利義政於1490年建造，不幸地足利義政於寺院建造途中便過世，最終寺院耗時8年才完成。

雖說寺院名為「銀閣寺」，遺跡之一的「銀閣」卻沒有貼上銀箔，有傳因足利義政的財政問題而被迫犧牲銀箔的華美，也有傳是為了配合禪宗文化而用上了原木材。

另外遺留下的還有和「銀閣」一併被列為日本國寶的「東求堂」。「東求堂」從前是足利義政的茶室和佛堂，被稱為是日本書院和草庵茶室的原型，對日本建築美學影響深遠。

銀閣寺內最為人津津樂道的便是它極具特色的庭園，庭園共分為山上和山下兩個部分，分別是枯山水庭園和池泉迴遊式庭園，因為運用了日本獨特審美意識的「孤寂蒼老」概念而聞名，甚具現代藝術的美態。

銀閣寺是一座被列入為世界文化遺產的禪宗寺廟，坐落於東山山腳下，又稱為「東山殿」。（維基百科銀閣寺條目）

2、龍安寺

創建於1450年，供奉釋迦如來為本尊的龍安寺，是一座以枯山水式庭園「方丈庭園」而聞名的世界文化遺產，英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）也在訪問日本時到此參觀，對庭園的藝術表達讚歎連連，令龍安寺聲名大噪，同時也令「禪」的美傳揚至國際。

這裏的庭園是枯山水園林的典範，被牆包圍的長方形庭園全面鋪上了白石，石上每天也會被劃上水流紋，猶如一條白色河流，上面散落着15個大大小小的石頭，石頭放在青苔地上，就像大海上的島嶼，以極簡、抽象的方式表達了令人稱奇的世界觀。

據說無論從哪裏看也無法同時看到全部的15顆石頭，聽說這是象徵人的不完美，但真正的意思卻無從稽考。看起來處於平地的庭園其實是右高左低，令雨水疏通得較好，巧妙的安排卻令訪客絲毫沒有發覺，原本呈梯型的庭園也因計算令它看起來是個完整矩型，訪客可坐在平台上觀賞庭園，對生命作出思考。

創建於1450年的龍安寺供奉釋迦如來為本尊，是一座以枯山水式庭園「方丈庭園」而聞名的世界文化遺產。（維基百科龍安寺條目）

3、足立美術館

足立美術館由當地實業家足立全康開創，館內主要收藏近代日本畫，其中以130件日本山水畫大師橫山大觀的作品最具代表性。

除此以外，館內附設的庭園更為人津津樂道，訪客可隔着玻璃觀賞廣達50000坪的極美麗庭園，園內建有「枯山水庭」、「苔庭」、「白砂青松庭」、「壽立庵之庭」、「池庭」、「龜鶴瀑布庭園」等六個不同風格的庭園。

部分以白砂作水流之地，呈半圓的一個個小山丘像漂浮的綠島和山巒，上面置有修剪完美的渾圓草球，以及灰色的假石，部分則以水作海，以白砂作土地，猶如把整個自然世界以不同形式濃縮地展現於人前，更會隨四季變化，滲透淡淡哲學意味，可駐足這裏細味參詳，也可選擇在茶室內品茶思考。

庭園在美國日本庭園專門雜誌上長年排名於首位，更獲得了米芝蓮三粒星景點評價，是庭園中的絕色之作。

4、重森三玲庭園美術館

重森三玲庭園美術館的前身是日本現代庭園大師重森三玲的故居，後來改建為美術館，紀念重森先生對日本庭園的貢獻。

重森先生畢生致力推廣日本藝術，他發現日本許多珍貴藝術和文化都在天災中毀壞，因此便萌生了紀錄日本庭園規範的想法，重森先生花了3年時間走遍各個庭園，並編寫了《日本庭園史圖鑒》，希望把日本庭園的美麗和圖樣流傳下去。

重森先生同時也是著名的庭園設計師，他的作品極具現代感，以枯山水石庭為主，着重幾何圖形和線條，還把苔蘚的角色推到極致，而在美術館便可以透過重森先生設計的庭園了解他的靈感和想法。

5、光明禪寺

光明禪寺於1273年由日本聖僧「鉄牛円心」建造，而寺內最著名的便是九州地區唯一的枯山水庭園。園內的日本庭園「一滴海庭」以綠苔代表陸地、白砂代表海洋，抽象地表達了「廣闊海洋由滴水而起」的藝術意念。

苔地上更有種上楓樹，秋季時便會變得艷紅金黃，茂密的楓葉互相交疊形成了一個大型的天然屏幕，陽光灑進時更是美麗，優雅地點綴着這個藝術庭園，訪客可以坐在平台上細味欣賞。

光明禪寺是九州地區唯一的枯山水庭園。（Japan-tour.jp）

6、建仁寺

建仁寺在「京都五寺」中排第三，於1202年創立。第一位住持是名為榮西的僧侶，他曾前往中國修行，最後把中國的禪文化、茶文化和水墨畫都帶回來，並創建了這個京都最古老的禪院，也是日本禪學發展的根源，由於他在中國帶來了許多不同類型的茶葉，因此可以看到有一個寫着「茶碑」的石碑。

寺院貫徹着禪的宗旨，整座古老的建築沒有多餘的裝飾，木造的外牆呈現出久歷風霜、非常純粹的模樣，清楚看到複雜的木結構和簡單俐落的線條，白牆和深褐色對比看起來莊嚴亮眼。

附設的日式庭園「大雄苑」屬於枯山水式庭園，以佈滿流線紋理的白砂為河，就像一片無盡的大海，上面還有擺放石頭的青苔地，就像小島，訪客坐在平台上可細味這裏彌漫的禪氣氛。

境內除了建築和庭園，還可以欣賞畫在紙門上的水墨畫，單單以深淺濃淡的墨便表現出極具意境的畫作，當中的金色屏風「風神雷神圖」被列為日本國寶，活靈活現的把風神雷神的力量呈現出來，屏風摺疊的形式亦令作品更為立體，沿木廊前往法堂更會看到位於天花上於2002年繪製的巨型《雙龍圖》。

7、賴久寺庭園

賴久寺庭園是位於賴久寺內的古老日本庭園，與別的庭園不同，採用了以石頭和砂礫等代替水來呈現大自然風景的「枯山水」形式的珍貴庭園，即使建造到現在已有400多年歷史，但神奇地庭園的面貌並沒有太大改變，具有哲學意味的庭園設計得到了米芝蓮1星級評價，周邊還保留了300多年前武士住過的宅邸，可以進去參觀當時的生活風貌。

賴久寺庭園採用了以石頭和砂礫等代替水來呈現大自然風景的「枯山水」。（岡山縣官方觀光導覽網站）

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「日本庭園不可或缺的小碎石，除了美觀之外更是用途多多」​】

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