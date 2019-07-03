Lonely Planet 2019亞太區10大最佳旅行地點　最平1000元機票去到

權威旅遊指南《Lonely Planet》剛公布頭１０位亞太地區最佳旅行目的地，其中包括近年備受旅客熱捧的澳洲，由於不乏打卡景點及自然名勝，入圍完全是意料之內！如果想體驗獲獎地區的風光，又不想花費太多的話，推介其中2個入選地方，只須數百元便能直飛到當地，記得要拉到最後看！

【1】 澳洲 Margaret River & Southern WA

瑪格麗特河（ Margaret River ）位於珀斯（ Perth ）以南約 280 公里，車程約三小時，當地氣候溫和，而且寬長的海灣線吸引遊客去沖浪及嬉水，是水上運動愛好者夢寐以求的渡假勝地，當地更會舉辦各項沖浪賽事如「 The Margaret River Classic 」 和「 The Margaret River Pro 」，每年都吸引大量遊客特意到來觀賞。除了動態活動，當地亦有不少靜態活動供遊客參與，如每年於 Leeuwin Estate 酒莊舉行的大型音樂會以及「 Margaret River Wine Festival 」，充滿魅力！

【2】四國

四國是由德島、香川、愛媛、高知4縣組成，是日本四大本土島嶼之一，當地有壯闊的自然景觀、豐富的天然資源、具特色的食味，當中，位於直島更有由日本知名藝術家草間彌生所創作的戶外作品──「南瓜」，是遊客切到的打卡點，當地每三年舉辦一次的「瀨戶內國際藝術祭」，展覽來到今年更是第四屆，打算到日本四國旅行的朋友人不妨來個藝術巡禮。

【3】紐西蘭 東海岸的島灣



紐西蘭一直都以優美的環境聞名，而位於紐西蘭北島遠北區東海岸的島灣（Bay of Islands & Northland）擁有延無盡的海灘，是紐西蘭最為陽光和煦、悠閒慢活的寧靜之海，也是紐國北島承載最多歷史詩情的人文旅地，不少遊客到訪紐西蘭都會到島嶼灣觀賞海豚和著名岩石景點「石中洞」。

【4】新加坡

新加坡估地不大，卻有不少玩樂景點，如環球影城及聖淘沙等等，是香港人短線旅遊的熱點，非常適合一家大細家庭親子遊，最新開幕的星耀樟宜商場，場內設有人工瀑布HSBC Rain Vortex 雨漩渦，高達 40 米，亦有多個人造公園及自然化的設施，令機場本身已經成為新加坡一個旅遊景點。

【5】庫克群島



庫克群島（Cook Islands）由15個小島所組成的南太平洋群島，位於南太平洋，大溪地與斐濟的中間，由於受限地理位置局限，保有天然美景，不僅有茂盛雨林、高山景緻，還有充滿熱帶魚類的絕美珊瑚礁等壯麗美景，可看見全球罕有的野生動物，是歐洲人度假的熱門景點之一。

【6】斐濟

斐濟由多達333個小島組成，被湛藍的南太平洋包圍的斐濟，外島遊是所有旅客的必定行程。島嶼眾多，若愛自然、欲感受寧靜，卡斯特威島（Castaway Island）是不錯的選擇。而斐濟人天真燦爛的微笑、慷慨好客的態度、悠閒樂活、慢活的生活風格熱情好客的當地人。

【7】北京

中國城市首次上榜Lonely Planet亞太地區最佳旅行目的地，快速發展的北京並沒有為了現代化而犧牲歷史：故宮、長城和胡同仍是最具吸引力的景點。博物館、美術館以及藝術街區的熱度持續上升；咖啡館和酒吧匯集了來自世界各地的面孔；除了烤鴨和涮羊肉，異國美食在北京吃到。

【8】菲律賓巴拉望島



菲律賓的巴拉望群島被譽為「最後的天堂處女地」，是人間仙境的代名詞，巴拉望群島位於馬尼拉西南方，主要由公主港、愛妮島、科隆島，這三大島組成，還有許多小島分散各地，是全菲律賓人口密度最低，當然也將原始自然生態保存最完整的地方。

【9】越南中部

香港飛越南只須約兩小時的機程，而且機票便宜，淡季連稅機票約一千元已有交易，而是次上榜的越南中部 ，有順化（Hue），南部會安（Hoi An）都是具有傳奇色彩的市井里巷藏匿著香噴噴的高樓面等當地美食。另外峴港（Danang）新開幕的巴拿山空樂園（Fantasy Park），可體驗各式遊樂設施！

【10】柬埔寨

柬埔寨吳哥窟是已列入世界文化遺產的名勝古蹟，當地美食玩樂的物價低廉，而且經常有航空公司推出柬埔寨的優惠機票，令柬埔寨在近年躋身熱門旅遊地之一！