台鐵新推Hello Kitty彩繪列車 　乘坐粉紅車廂環遊台灣

今個夏季打算到台灣旅遊的Kitty迷有好消息！由台鐵、易遊網聯同台灣Sanrio共同合作的「環島之星Hello Kitty彩繪列車」，正式啟動。

Hello Kitty彩繪列車由內到外都滿布Kitty的可愛身影，而且每個車廂都不同風格，更有6大台式主題呈現！

一齊睇吓Kitty彩繪列車又幾吸引喇！