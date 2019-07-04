台鐵新推Hello Kitty彩繪列車 　乘坐粉紅車廂環遊台灣

撰文：余燕華
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今個夏季打算到台灣旅遊的Kitty迷有好消息！由台鐵、易遊網聯同台灣Sanrio共同合作的「環島之星Hello Kitty彩繪列車」，正式啟動。
Hello Kitty彩繪列車由內到外都滿布Kitty的可愛身影，而且每個車廂都不同風格，更有6大台式主題呈現！
一齊睇吓Kitty彩繪列車又幾吸引喇！
台鐵局在2016年曾與Sanrio首度合作，推出造型可愛的Hello Kitty列車，深受遊客歡迎！是次台鐵、易遊網聯同台灣Sanrio更共同合作重新打造史上最萌的「環島之星Hello Kitty繽紛列車」。為了讓旅客有全新的乘搭體驗，除了車身換上彩繪外，就連車內的佈置、裝飾，都會見到Hello Kitty的可愛身影，Hello Kitty更化身成旅遊達人，與其好友Tiny Chum 一起搭乘環島之星玩遍台灣每個角落。
車廂外身設計 一齊睇吓有邊6大主題！
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除了車廂外超萌的彩繪，車廂內藏有大量Hello Kitty的身影，每卡車廂都是打卡景點！
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另推出10大夏季行程
【INFO】
「環島之星Hello Kitty繽紛列車」
首航：7月4日起每天環台一圈，預計行駛3年
購票方式：易遊網官網預訂，分成自由行（車票+酒店）與團體兩種，2人成行。
費用：由6,500台幣（約1,630港元）至14,500（約3,640港元）不等，視乎行程需要。
網址：https://www.eztravel.com.tw/