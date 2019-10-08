【寵蜜遊台北】Pet Friendly酒店品牌　話你知！

平時想同自己既寵物去個旅行，事前已經一大工夫，到最後仲要搵下邊一間酒店可以俾毛小孩入住，真係頭都大埋！今次就介紹一間台北新酒店，標榜無論咩寵物只要事先申請，外加電梯可以容納到，都歡迎入住！

Kimpton Da An Taipei

金普頓大安台北酒店

IHG洲際酒店集團旗下精品酒店品牌，首次登陸亞洲，並揀係台北東區，距離捷運站只有5分鐘。酒店宗旨以人為本，為住客提供無微不至嘅個性化體驗。當中最特別係可以帶埋心愛寵物一齊入住。而且登記入住既時候，寵物都會有自己嘅專屬公約需要蓋上「腳印」簽名。

之後跟住主人一齊入住專屬樓層，酒店仲會為寶貝們提供小床、玩具等等。而寵物退房後，房間都會空置3日，充分打掃乾淨後，迎接下一位客人。

房間以綠色及黃銅搭配，形造森林小屋嘅感覺，讓人置身於城市中小綠州一樣。

+ 4 + 3 + 2

另外每間金普頓酒店都會有一個傳統，就係每日早上下午會有一段Social Hour，客人可以免費享用紅白酒等飲料，同酒店經理或其他客人互相交流，Chilling一下。

如果其他時段想飲酒，大堂仲有一個24小時良心酒吧，完全自助形式，由調酒至俾錢都由住客自己一手包辦。

地址：台北市 大安區 仁愛路四段27巷25號 前往方法：由桃園機場乘搭的士前往，約50分鐘 參考價格：港幣$1,850起

圖片來源：酒店官方網頁