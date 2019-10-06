網紅清邁酒店 寧曼商區內的小型豪華酒店

清邁一直都係港人僅次曼谷之後的泰國熱門旅遊地點。 同曼谷一樣，清邁亦都有很多國際連鎖酒店進駐，不過今次為大家介紹的是一個泰國本土酒店品牌AKARYN集團旗下位於清邁的AKYRA MANOR CHIANG MAI(清邁阿基拉馬諾爾酒店)。

AKARYN集團以小型豪華酒店(SMALL LUXURY HOTELS)為概念。從酒店外觀到房間內部設計，再細緻到酒店早餐等貼心服務，AKYRA MANOR CHIANG MAI都貫徹了小型豪華酒店的概念。是一家五星酒店。

AKYRA MANOR CHIANG MAI外觀(圖片來源:酒店Facebook)

最令小編印象深刻的是套房走廊的設計，走廊兩邊全部拉上了窗簾，令走廊陷入了一個黑暗幽靜的環境內，要靠著昏暗的地燈才能找到房間入口。但一打開房門彷如進入另外一個世界，迎面就能看到一個半露天的按摩浴缸，奢華時尚的室內裝飾讓人耳目一新。全酒店房型分為阿基拉豪華套房及阿基拉莊園套房，房間數量只有30多間。套房十分寬敞，60~100平方米。Nespresso咖啡機、ipod、藍牙音響等設備一應俱全，仲有個迷你bar檯。酒店好有心思地放了一個雞尾酒食譜教住客自行調配雞尾酒，小編試過之後覺得十分特別有趣,不妨一試。

按圖睇「AKYRA MANOR CHIANG MAI」有幾靚！

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位於陽台的室外半露天按摩浴缸用來浸泡泡浴都是一個很好的享受。一入夜之後酒店對面的酒吧開始熱鬧起來，一邊喝著自製雞尾酒一邊浸著泡泡浴一邊聽著酒吧節奏歡快的音樂都會令你為這間酒店加分不少。酒店隔音十分不錯，關上玻璃門之後就可以隔絕室外酒吧的音樂聲。

酒店頂層是泳池和酒吧，泳池的設計好像魚缸一樣，游累了可以坐在bar檯旁的休息區一邊休息一邊品嘗飲品，感受清邁的慢活生活。

充滿驚喜的早餐

美味的早餐總能令人一整天都保持好心情，而AKYRA MANOR CHIANG MAI的早餐真的能令住客充滿驚喜和滿足。在餐廳選好位置後，侍應會遞上餐單，每人可以揀選兩款即做主菜及餐飲。再會送上三層高的麵包及水果冷盤。整個早餐品嘗下來真的十分美味豐富。

AKYRA MANOR CHIANG MAI位處清邁寧曼路商圈，周圍很多特色café和潮店，美食店和酒吧林立，距離清邁機場亦只需15分鐘車程，十分方便。