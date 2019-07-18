網傳日本「すき家」食其家年底登港！吉野家勁敵平價牛肉飯連鎖店

網上連登討論區有網民上載電郵截圖，指出日本平價牛肉飯連鎖店「すき家」年底將在香港開設首間分店，不少網民在未開店前都已經大叫「好想食啊！」。 不過，消息來源有待確認，到底是不是真的要來港開幕呢？

日本平價牛肉飯連鎖店「すき家」有傳來港

消息來源是一張電郵的截圖，內容由「すき家」Managing Director，西川洋司先生撰寫，指出本年尾會於香港開第一間分店，日期有待確認，一有日子就會公布。網民們得知消息，指「40 50香港食到日本質素係好X抵」、「佢碗爆蔥牛飯再加洋蔥牛肉酸汁(流口水好味公仔)」，有7成留言者都表示期待。不過，一日未有官方確認，一日都不能確定「すき家」在港開幕。

網民以「喜訊」來形容「すき家」來港！(網上圖片)

平靚正成日本牛肉飯連鎖店三大店之一

在這個等待的情況下，話你知點解咁多人會想「すき家」（食其家）來港！

日本當地市民和旅客譽為日本牛肉飯連鎖店三大店，有港人最熟悉的吉野家、松屋和被網民炒熱的食其家。這3間的賣點夠平靚正，當中，食其家是日本牛肉飯店中最多分店的品牌，有逾1,950間。

此店之所以多人食，當中最主要原因是夠平，中碗牛肉飯為350日圓（約$26），如此價錢食日本菜，抵！而且飯的配菜豐富，有芝士、明太子等，的確令人心動！

按圖睇「すき家」有咩食！

中碗牛肉飯為350日圓（約$26），如此價錢食日本菜，抵！(官方網站圖片)