澳門新濠天地 全球最瘋狂之玩具庫「奢迷空間」亞洲首展

澳門新濠天地一向以呈獻奢華品味打造的創意嶄新體驗見稱，TheArsenale 首個亞洲珍品展覽「奢迷空間」於7月26日進駐新濠天地。遊客除可欣賞獨一無二的珍品外，還可把親自挑選的展品買回家，締造又一破格的專屬體驗。TheArsenale之珍品展覽，特意搜羅大男孩的超級心頭好，獲冠以「全球最瘋狂玩具庫」的美譽。今次「奢迷空間」所展出的高科技玩意均為海、陸、空之超級珍藏，超乎凡人想像。

TheArsenale 為全球首間專營各類運動機械買賣的環球經銷商，結合專門的機械製造商和頂尖著名設計大師的力量，為藝術愛好者、超級車迷及高級收藏家帶來非凡珍品。由機械與藝術以至傳統與科技的完美結合，「奢迷空間」展出各式各樣的奢迷玩意，當中包括罕世名車、私人訂制飛機、特製潛艇、專屬電單車、新型潛水艇以及限量特別版之單車、滑板、鐘錶及藝術珍品。「奢迷空間」經過精心的策劃，把客人帶入動感與速度的瘋狂世界。

TheArsenale 珍品展覽落戶澳門新濠天地，超過 40 件獨一無二的展品將強勢列陣，為收藏家或超級車迷帶來無限驚喜。

「奢迷空間」這個以「全球瘋狂玩具庫」為號召的珍品展覽可謂史無前例，首次讓訪客欣賞到夢寐以求的心頭好，令人大開眼界。

「奢迷空間」展覽及零售空間詳情

公開日期：由2019年7月26日 起

營業時間：早上11時至晚上11時

地點：澳門新濠天地新濠大道一樓

網址：https://www.cityofdreamsmacau.com/tc

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