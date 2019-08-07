【台灣旅遊】精選台灣5大觀星勝地　絕美銀河　浪漫星空

都市人飽受光害困擾，見到星星的機會微乎其微，因此假日有時會選擇到郊外放鬆一下，趁機遠離繁囂，順便欣賞美麗的星空。日前訂房網站Booking.com精選了5個最受台灣人歡迎的觀星勝地，由北部到南部都有，下次到台灣旅行不妨試試特別的體驗。

【1】新北九份

別以為在台北市區因為高樓大廈就無法觀星，在新北市九份就有一個觀星景點。距離九份老街15分鐘車程的不厭亭，不少台灣人都建議可在日落時分前往，這樣就能同時欣賞美麗的夕陽和浪漫的夜景。

【2】台東成功鎮

位於台東成功鎮的三仙台跨海步橋本來已經是知名的觀光景點，從岸邊觀賞時，奇石襯托著大海，景色壯麗，令人歎為觀止。三仙台亦曾經獲得「台東最美星空」的美譽，能看見整片浩瀚的銀河。在浪漫的星空下，搭配著海浪聲，瞬間忘記所有煩惱。

【3】台東太麻里

太麻里以金針花海著名外，同時亦是觀星勝地。太麻里遠離台東市區，也沒有很多路燈，抬頭就能看到滿天星斗的畫面。其中太麻里金針山有一個名為「湛藍若洗觀景平台」的寬敞平台，視野遼闊，能盡情地欣賞星空美景。

【4】南投

位於台灣正中央的南投，有多個著名的觀星勝地，例如杉林溪和溪頭。香港人相對熟悉的合歡山和清境農場亦是人氣地點。在山林間邊呼吸著清新的空氣，邊欣賞絕美的星空和月色，同時吹著微風，簡直是人生一大享受。

【5】屏東墾丁

提起墾丁，很多人都會想起各種各樣的水上活動和海邊民宿。除此之外，其實墾丁的星空亦非常著名。「貓鼻頭公園」、「龍磐公園」和「鵝鑾鼻公園」都是墾丁的觀星熱點，當中「龍磐公園」更是觀賞流星的熱門地點，亦有機會透過肉眼欣賞到銀河。