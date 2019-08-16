【中國雲南】與世隔絕的世外桃源　體驗一年一度白族火把節盛事

這一個月，我只做一件事──寫書。7月6日來到雲南團結鄉的青旅後，便住進益食農莊的頂樓，正式與世隔絕。

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給自己一個月的時間，重寫兩年前束之高閣的內容，能在限期內完成嗎？我沒有把握。但是，我知道這是最後一次機會，錯過了，這本書就會徹底難產了。

在頭幾天，我的心還在漂浮中。上一次，寫完全部文章再歸納和構思書名是行不通的，弄出來的架構有點牽強。這次我決定要先把書名和主軸想好再下筆，這樣就不會在同一件事上，重複太多篇章和主題了。5個香港人來這裏旅行，晚上在農莊練習毛筆字，我已經好久沒寫過，也來跟他們偷師。那時候，我才發現自己一直拿毛筆的姿勢是錯的，能在一個多小時練到一個「日」字篆體已經很好了。就這樣，我輕鬆地度過4天休閒的時光，可是一個字還沒寫出來。

等他們離開後，我就收拾心情，不然11號三校一來，我就更難專心寫了。絞盡腦汁後，終於給我想出以地區為書的主軸，那就可以避免同一件事重複出現了。主軸一想好，就馬上開動。或許是因為寫了2年博客，大概知道怎樣鋪排文章的脈絡，詳略怎樣拿捏，每篇文章最重要的是能表達一個訊息，所以寫起來很有手感。翻看3年前的作品，真的不堪入目。我終於明白為什麼那個總編說我寫的東西不夠詳細了。幸好當初沒有出版，不然人生第一本書就真的沒臉見江山父老了。

每天除了早午晚三餐外，其他時間都是坐在電腦前面做鍵盤戰士。

雖然一天有差不多9個小時寫，但是只可以產出1至2篇。或許是時間愈多，就會花更多心思思考怎麼構想文章內容，而不像寫博客流水式操作。再加上4年前發生的事已經記憶模糊了，很多細節都忘得一乾二淨，需要在回憶中找資料也不容易了。

剛開始寫布里斯本和黃金海岸是最多事情可寫的，也是我在澳洲最刺激多變的一段經歷。不過，到墨爾本和Warragul那段就沒有那麼多東西可寫，要表達的主題有點模糊不清，加上寫了兩個多星期，腦袋開始累了。看來，我回到香港要再着力修改一下最後那兩個地區的內容了。

雖然只是呆在一條白族的農村，沒什麼事情做，卻遇到7月27日火把節了！那是白族一年一度的盛事，用火把驅散邪靈，為村民帶來平安。

我和Karen、瑤瑤和成仔中午去楊寧家蹭飯吃，晚上又去隔壁奶奶家蹭飯吃後，天黑後就出去鎮上參與盛事。

還沒走到鎮中心，街上就有很多人拿着大大小小的火把在玩火。有些人把幾根火把放在地下的火堆取火，有些人則一邊走一邊揮動火把，有些人舉起一個巨大火把像奧運選手在路中心走着。一個個火頭在黑夜中張牙舞爪，遠看就像一堆鬼火在走路，有點恐怖。

我們三個人穿越熾熱的火把，走到文化廣場，看到白族大媽圍着在跳廣場舞，另一端則有一大圈人圍著火堆跳舞，看上去都是外地人在玩。我也想湊熱鬧，就加入大圈，拖著別人的手圍着火把跑圈了。在廣場圍着火把轉圈轉了十幾分鐘，又跑去別的圈轉，玩了差不多1個小時，就打算回家了。

途中看到一群穿着白族服裝的婦女在跳舞，我也加入學着跳，只是我知道我真的沒有跳舞天分。最後，成仔在一個啤酒攤位搖手機贏了6罐大理啤酒，我就和瑤瑤一邊喝一邊走回家。在家附近看見一家桂花小院，厚着臉皮地走進別人地方唱KTV呢！

8月3日，我終於把書的初稿寫好了。寫到最後，心都是惦念着鎮上的珍珠奶茶，很想一寫完就來一杯珍奶！可是，在我最興高采烈的時候，老天爺就狠狠地哭了。我只好乖乖地待在旅舍聊天。

今天早上，我一睡醒就很想吃油條，就算天陰想下雨似的，我也急不及待地踩單車到市集，繞了一大圈，終於給我看到賣油條的攤檔，二話不說就買了4條回來給大家吃。

旅途中期待已久的炸油條！（作者提供）

不知道是不是寫了一個月書實在太壓抑了，馬上把所有精力放在吃上面。或許，我真的不適合安靜地寫書，比較適合到處旅行。我還是愛自由的小鳥！

一個月，寫成了一本書的初稿，我要給自己一個讚。過程中有寫不出字的時候，也有寫到忘餐的時候。最享受的就是累的時候，一抬頭就看到窗外的綠田園，廣闊的天空下，是一片寧靜怡人的風景，令人百看不厭。

+ 2

或許，回到香港，我會懷念這個世外桃源的雞鳴狗吠、忽雨忽晴、玉米蘿蔔、豬牛雞鵝、奶奶叔叔……

一趟只為寫書的旅程，很簡單，也很愜意。亂世中，我選擇讓心休息一下，因為路還很漫長。

選擇去偏遠的地區旅行，與世隔絕讓自己思緒沉澱一下。（作者提供）

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「一趟旅行只做一件事」​】

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