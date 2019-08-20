【日本】東京鐵塔不止觀光拍照　還可以減肥！內含打卡拍攝小攻略

東京鐵塔向來都是東京的地標，不少遊客都會在附近打卡。但最近出現了一個新活動，讓遊客可以「爬」上東京鐵塔！

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東京鐵塔一直都是東京的地標，即使現在不再是東京最高的塔，也不減它在旅客心中的崇高地位。以往參觀東京鐵塔都是搭乘電梯，到頂上俯瞰整個東京繁華市區，現在卻出現了一個新穎有趣、兼且有益身心的參觀方法！

遊客可以在白天時爬樓梯登上東京鐵塔。（活動官方網站圖片）

東京鐵塔現在於星期六日、及假日開放讓旅客用爬樓梯的方式，一步步攀上東京鐵塔的Main Deck，這條紅色、長約600級的「上升樓梯」從Foot Town屋頂連接至Main Deck（150米）。由於在室外，因此一邊攀登時一邊可以欣賞越來越空曠的東京全市景色，非常特別。

這條樓梯特別推介給想減肥的朋友，爬樓梯的中途會顯示出消耗的卡路里數量，鼓勵挑戰者繼續向上邁進，銀河燈節舉辦期間更會亮出藍色的燈飾，挑戰成功者還能獲頒一張獨一無二的「諾朋公認上升樓梯認定證」。

爬樓梯登上東京鐵塔吧！

日期：周六、周日、公眾假期（雨天及強風期間停止開放）

開放時間：11:00至16:00（最後受理時間）

地址：〒105–0011 東京都港区芝公園４丁目２−8

費用：需要瞭望台費用

活動詳情：https://www.tokyotower.co.jp/event/stairs/zh.html

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關於東京鐵塔

東京鐵塔建於1957年，這座高333公尺、紅白雙間的電波塔是東京的象徵，強烈的顏色對比設計原本是為了航空安全而設，卻使它耀眼鮮明地䇄立於繁華的東京之中。

鐵塔由有「耐震構造之父」之稱的內藤多仲以巴黎鐵塔作為靈感設計，因此東京鐵塔帶有少許巴黎鐵塔的影子，建塔所用的三分之一鋼鐵材料來自韓戰時美軍的坦克廢鐵，為它蒙上了一層薄薄的歷史意味。

還是想輕輕鬆鬆看夜景──世界貿易中心大廈眺望台

世界貿易中心大樓上的40樓是開放給民眾的展望所，以拍攝東京鐵塔夜景而聞名的絕佳場所，這裏可以360度一覽東京鐵塔和旁邊增上寺的景色。

內容提供：是日日本

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「地標東京鐵塔現在不只是可以仰望，還可以「爬」上去！」​】

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