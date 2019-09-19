【日本DAISO】100円店6大高質新品推介　連日本人都瘋搶！

去日本旅遊，除了到藥妝店血拼，當地的100円店同樣是Shopping熱點，如港人熟悉的Daiso，每個月都會開發約700種新產品，就連日本人都愛到店內尋寶，然後在Twitter公諸同好，即睇日本網友今期的實用好物推介！

【1】折疊眼鏡盒



此款新推的眼鏡盒，設計簡約，而且可以折疊，方便收納，眼鏡盒內層是絨面材質，防止眼鏡刮花。售價只是200日圓，即約港幣HK$15，非常抵買！

【2】全新化妝品牌



日本Daiso推出全新化妝品牌子「U R GLAM」（ユーアーグラム），產品一出引起日本網民搶購，如眼線液、睫毛液、唇膏，甚至是一盒9色的眼影都是100円（約港幣$7）就可以購入，據日本網民實測，效果不錯，值得入手！

+ 3 + 2

【3】100円平光眼鏡



日本人向來喜歡Mix & Match，由衣服搭配到妝容配襯，都一絲不苛，故Daiso的100円平光眼鏡，絕對是貪靚人士的福音，只須約港幣$7便可買到，非常划算。

【4】大理石紋手錶



近日有日本網民在DAISO尋寶，發現了兩款大理石紋的手錶，設計簡約帶質感，而且只須500円（約HK$35），CP值高！

【5】新系列化妝掃

除了以上的化妝產品，一系列超齊全的化妝掃由眼線筆、眼影掃、眉掃及胭脂掃等一應俱全。雖然是平價，但它們的化妝掃以纖細平滑的尼龍毛質製造，網友評價質感非常舒服，刷毛柔軟唔刺肉，而且設計非常有高級感！美觀又好用。

【6】迪士尼模具



日本DAISO推出了多款超可愛的迪士尼模具，如Winne the pooh、米奇老鼠、和怪獸公司等，小型模具只需100円，而大型也只是200円，CP值極高！

