【台中宮原眼科】猶如哈利波特秘密書房打卡一流　還有超好味雪糕

相隔多年重遊台中，貓人發現街上瀰漫文青藝術氣息，處處驚喜打卡位及型格食肆，從前的鄉土情懷彷彿一掃而空，不變的是台中的慢活節奏。

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今次台中快閃遊，第一站即飛奔到人氣打卡店——宮原眼科影靚相兼嘆雪糕！

今次台中快閃遊，第一站即飛奔到人氣打卡店——宮原眼科影靚相兼嘆雪糕！（作者提供）

前身為日治年代的眼科醫院，以紅磚牆、高聳的書香櫃，配合通花天窗設計，構建一室古典英倫風格，猶如哈利波特的秘密書房。

宮原眼科分為三大部分，大門側一隅是立食雪糕店，大門裏則為精緻手信店，樓上為古雅餐廳。

貓人為食，當然率先去雪糕店開餐！可能因為黃昏到來，意外地少人，無需排長龍就可以輕輕鬆鬆買雪糕。

看到櫃面的口味繁多，有各式茶味、水果味及朱古力味類別，連東方美人茶、美濃瓜較刁鑽都有，口味多達40款，選擇困難症又發作！

率性地點了：思念總在分手後（高山烏龍、梅子、蜂蜜茶）及花果委內瑞拉（朱古力）的雪糕球，再配搭蝴蝶餅、花花餅、樹葉餅，哈蜜瓜果串及熱情果雪糕球，滿滿餡料，盛載於香脆的窩夫杯裏。嘩！猶如將一口口藝術品送入嘴裏。

本以為「思念總在分手後」的茶味僅作點綴，誰知最出色反而是它，味道富層次，既可食出當中的烏龍、蜂蜜、梅子，又有回味餘韻；而花果委內瑞拉的朱古力亦不會硬甜，再配上熱情果的奔放酸甜，絕對要試試哦！

率性地點了：思念總在分手後（高山烏龍、梅子、蜂蜜茶）及花果委內瑞拉（朱古力）的雪糕球，再配搭蝴蝶餅、花花餅、樹葉餅，哈蜜瓜果串及熱情果雪糕球，滿滿餡料，盛載於香脆的窩夫杯裏。（作者提供）

細味過雪糕後，再走進古蹟手信店裏，看到一座座書櫃與百子櫃內，擺放了琳琅滿目的手信，包裝精緻又富創意。

例如仿照古着書籍設計包裝的牛奶糖、仿照CD集的茶食、蝴蝶花園曲奇餅及百般滋味的朱古力，台灣高山茶葉……儼如走進古雅書房，發掘意想不到的寶藏。

貓人也買了當中的伯爵茶牛軟糖（新臺幣450）及蝴蝶花園牛奶及咖啡味曲奇餅（新臺幣660）。

手信的包裝設計也花盡心思。（作者提供）

若沿着古樸樓梯再上，為典雅的餐廳，貓人今次就未有機會入內體驗了。

享受過雪糕後，不妨到宮原眼科側邊的綠川水岸踱踱步，細賞潺潺流水與別緻渠蓋，遊走這台中小鴨川。

宮原眼科 地址：台中市中區中山路20號（綠川水岸旁） 是次人均消費：約新臺幣240（3球雪糕杯） 貓人為食指數（最高10分）： 美味：9 服務：8 環境：10 抵食：8 回頭：9 整體：9

作者簡介：世外貓人

一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/catswalknplay/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【台中遊】潮聖古典風宮原眼科食甜品」​】

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