【台中旅遊】音樂人打卡必去Cafe　無數珍藏錄音帶　更可以點歌

有人說，90年代的回憶是最美好，你呢？

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貓人走進小巷裏這間卡式帶主題的cafe，細聽着一首首80至90年代的流行歌，伴隨着一室咖啡醇香，慢活的拍子，悠然回到90年代的美好歲月。（作者提供）

貓人走進小巷裏這間卡式錄音帶主題的cafe，細聽着一首首80至90年代的流行歌，伴隨着一室咖啡醇香，慢活的拍子，悠然回到90年代的美好歲月。

店主先讓我在一幅由卡式帶併砌而成的牆壁上，即場點歌。（作者提供）

這間Cafe位子不多，地方寛敞，正讓貓人好好閒坐放空。店主先讓我在一幅由卡式帶併砌而成的牆壁上，即場點歌。

由香港的四大天王、王傑、草蜢、周慧敏、關淑怡到台灣的張惠妹、童安格、張洪亮、張信哲、F4及歐美流行歌等.....（作者提供）

由香港的四大天王、王傑、草蜢、周慧敏、關淑怡到台灣的張惠妹、童安格、張洪亮、張信哲、F4及歐美流行歌等.....云云卡式帶中，貓人隨意的選了張信哲的《愛如潮水》精選。再看到坐枱的Hi-Fi及手提卡式機等珍藏，多少回憶瞬間湧上。

「感傷卡帶糖霜朱古力味曲奇餅」，體驗正宗「食帶」滋味！（作者提供）

點歌伴上美點，「花漾年華檸檬塔」以軟軟忌廉襯托下方的酸甜果批及脆香餅底，讓貓人回味甜酸人生。

「感傷卡帶糖霜朱古力味曲奇餅」，體驗正宗「食帶」滋味！

「四水果茶」微甜淡香，陪我細嚼80至90年代的淡淡回憶，把時光凝住。

現場備有多本飲食及音樂的文化書籍雜誌可供閱讀，猶如文化及音樂喜好的小型交流會。

感傷唱片行

地址：台中市西區美村路一段564巷12號（距國立台灣美術館約3分鐘步程）

是次人均消費：約新臺幣360

貓人為食指數 （最高10分）：

美味：7

服務：9

環境：9

抵食：7

回頭：7

整體：8

撰文：世外貓人

一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【台中遊】90年代卡式帶情懷cafe」​】

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