【民宿】旅行住民宿體驗當地生活？　背後令遊客尷尬失望的現實…

曾經有段時間，那些標榜「與當地人同住屋簷下」、「每天提供媽媽手作早餐」與「體驗真正地道生活」的民宿頗受追捧，直到今天，仍然有不少店家以此作招徠，但這種free style的營商之道執行起來可是路遙知馬力，日久見人心。

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民宿主人當初滿腔熱誠，打開自家大門招呼從四方八面到來的客人，天天噓寒問暖，迎來送往，又在用餐時間親切地陪坐聊天，差點要邁進房間暢飲一番。但久而久之，他們總有煩厭的一刻，尤其遇上奄尖聲悶又不領情的陌生客。

而對勇敢捨棄商業服務水準的酒店，真心想要與當地人同進同出的遊客來說，要不是自己想太多，或是耐性與接受程度沒想像中充沛，明明起不了床卻不想辜負用心準備的普通早餐，或在餐桌上與陌生主人沒什麼好聊，就唯有尷尬的你眼望我眼，讓「熱情」的雙方像洩了氣的汽球般沒了興致，所謂潮流自然一瞬即逝。

很多遊客都幻想住民宿是與當地人相處融洽，同進同出。（gettyimage/視覺中國）

所以，千萬別把旅館當做家。即使「民宿」兩字聽起來就像主人總會在門口笑臉款待，擺出比酒店櫃枱多一點親切的態度，比在酒店房間感到少一點拘謹一樣。但事實上，「民宿」即是「旅店」, 甚至「賓館」, 主人家並不特別享受與客人朝朝相見，在近年興起的網絡房間共享平台所提供的各式住宿精選，九成九都只是「出租」而已，全程透過社交媒體對話，進出只需一個密碼，把瓜葛減至最少！

至於家的感覺嘛……嗯，作為一個習慣獨行獨居的背包客來說，本來就享受寧靜，以「不要碰見其他人」為最大心願，平常居家也是這樣的，房間正正常常基本上便滿足了。

民宿也即是賓館而已。（作者提供）

不過有時也有「意外」, 像在北港民宿的第二天早上，手機傳來房東訊息：「早餐已放在樓下桌上」。噢對了，房租好像有包含早餐的，離奇的是前一天房東也沒提醒，現在竟然為了全棟只有我一個單身客而出外買回來。

是的，雖然不算是「媽媽的味道」, 但兩盒共十二隻冷掉的小籠包還是好心地紮放在塑膠袋裏，甜辣醬都沒忘記，看在一臉冷漠但又盡責的主人份上，我便把這份心意吞下去。到離開的那天早上，我約好了check-out時間，在大廳見到冷面的主人，立即交還門匙並道別，才慢慢穿好鞋子準備離去，誰知道房東像速遞派完信一樣，任務完成便騎機車走人，是趕上班還是去買菜呢？民宿不就是他的工作地方嗎？

我只能說，風格真的很率性，隨緣遇上，隨緣而散。如今回想，不拖不欠不說客套虛情假意的「公關話」，其實也沒有不好。

風格真的很率性，隨緣遇上，隨緣而散。（gettyimage/視覺中國）

懷着繼續上路的期待，我繼續在烈日當空的候車站對面幫襯了這間早餐店。

在台灣，幾乎所有地方都見這種店面不到一百呎、門外放了幾張枱櫈、入口處放了張在上面煎炒料理的鐵板、背後是各式茶壺烤爐、調味架，和冰櫃的平民食店，手寫餐牌就釘在牆上。如果以香港人的回憶來說，就是TVB系列處境劇《香港八X》裏面，茂叔小食店的格局與況味，一切是以熟頭熟路的原則運作，你要是「頭岳岳」猶豫不決或等店員招呼，便注定「有排等」。基本上，三明治、蛋餅、豆漿與紅茶是一定有的，我扮作熟練，火速地點了肉鬆蛋三明治與冰紅茶，老闆便現場即煎即烤，一副當地人的從容。對了，是三「明」治，我沒寫錯，人家是用「明治」的，就是三文治sandwich的意思。

台灣幾乎到處都是這種店。（作者提供）

內容提供：打開衣櫃

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「一泊一食」​】

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