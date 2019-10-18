Dobbyisfree｜SPAO聯乘哈利波特推逾18款秋冬新品　必搶限量榮恩

撰文：李琬瑩
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韓國服裝品牌SPAO與《哈利波特》第三度聯乘，聯名推出的秋冬新品將要在10月25日重磅發售！這次推出的包括榮恩同款睡衣、羽絨外套、連帽衛衣等超過18款新品，當中還包括3款限量產品。一眾得知消息的粉絲都十分期待，看來大家的錢包又要失守了！
SPAO的官方網站在10月17日率先預告將要推出與《哈利波特》聯乘的秋冬新品，引發不少網友和忠實粉絲討論，大家都說要好好去搶購一波。
（SPAO Facebook截圖）
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電影《哈利波特》的經典台詞「Dobby is free」擄獲粉絲心，SPAO這次也與過往的聯乘一樣，設計多款印有「Dobby is free」的新品。
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SPAO更預告不久之後將會推出佛地魔的日記本，令到韓國的網友們超期待。
佛地魔日記（SPAO Facebook截圖）
SPAO在韓國有50間分店，而香港人最常去的有明洞、新村和弘大分店，以下為三區SPAO的地點：
SPAO明洞店
地址：首爾中區明洞忠武路一街 24-23
電話：02-319-3850
SPAO明洞Nun廣場店
地址：首爾中區明洞二街 83-5
SPAO新村店
地址：首爾麻浦區老姑山洞57-2
電話：02-338-9040
SPAO弘大店
地址：首爾麻浦區西橋洞354-1
電話：02-338-9103
SPAO AK弘大店
地址：首爾麻浦區東橋洞173-45
電話：02-789-9844