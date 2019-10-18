Dobbyisfree｜SPAO聯乘哈利波特推逾18款秋冬新品　必搶限量榮恩

韓國服裝品牌SPAO與《哈利波特》第三度聯乘，聯名推出的秋冬新品將要在10月25日重磅發售！這次推出的包括榮恩同款睡衣、羽絨外套、連帽衛衣等超過18款新品，當中還包括3款限量產品。一眾得知消息的粉絲都十分期待，看來大家的錢包又要失守了！

SPAO的官方網站在10月17日率先預告將要推出與《哈利波特》聯乘的秋冬新品，引發不少網友和忠實粉絲討論，大家都說要好好去搶購一波。

（SPAO Facebook截圖）

🧥🧣🧤 點擊圖片看三款限量新品及其他保暖秋冬新品和價錢 🧤🧣🧥

+ 5 + 4 + 3

🧥🧥🧥 點擊圖片看連帽衛衣、衛衣款式和價錢 🧥🧥🧥

電影《哈利波特》的經典台詞「Dobby is free」擄獲粉絲心，SPAO這次也與過往的聯乘一樣，設計多款印有「Dobby is free」的新品。

🧦🧦🧦 點擊圖片看「Dobby is free」新品和價錢 🧦🧦🧦

+ 2

SPAO更預告不久之後將會推出佛地魔的日記本，令到韓國的網友們超期待。

佛地魔日記（SPAO Facebook截圖）

SPAO在韓國有50間分店，而香港人最常去的有明洞、新村和弘大分店，以下為三區SPAO的地點：

SPAO明洞店 地址：首爾中區明洞忠武路一街 24-23 電話：02-319-3850

SPAO明洞Nun廣場店 地址：首爾中區明洞二街 83-5

SPAO新村店 地址：首爾麻浦區老姑山洞57-2 電話：02-338-9040

SPAO弘大店 地址：首爾麻浦區西橋洞354-1 電話：02-338-9103