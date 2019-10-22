日本郵局聯乘多啦A夢及角落生物　新推逾10款商品　必買可愛唇膏

經常到日本旅遊的朋友可能都知道日本郵局會不定期推出與知名卡通聯乘的商品，如去年日本郵局曾推出「多啦A夢聖誕系列」與「多啦A夢新年系列」商品，大受歡迎！最近，日本郵局再度推出多啦A夢居家系列（Doraemon Home），同期更有「角落生物」聯名商品，每款都超級可愛，不過數量有限，想買就要把握機會了！

日本郵局推出啦A夢居家系列（Doraemon Home）（圖片來源：日本郵局）

Doraemon Home

今年是《多啦A夢》動畫在日本播放的40周年，日本郵局趁機推出全新系列的居家商品「Doraemon Home」，是次商品分別可在日本郵局櫃台和日本郵局線上商店購買，各有4款。在日本郵局櫃台購買的4款商品，主要是隨身攜帶的日常小物，分別是毛絨束口帶、護唇膏、護手霜及日本製隨身手帕。而在日本郵局線上商店的4款商品，則以家品為主，包括小外套、保暖拖鞋、暖腳襪子及小毛毯，絨毛材質令人倍感溫暖。

👇👇👇按圖看多啦A夢商品👇👇👇

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上述多啦A夢郵局限定商品即日起販售至2020年1月31日止

查詢: https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/pages/doraemon_home02.aspx

「角落生物」聯名商品

日本郵局同期推出「角落生物」的聯名商品。（圖片來源： 株式会社レッグス）

「角落生物」聯名商品

近期日本最紅的卡通人物非「角落生物」（すみっコぐらし）莫屬，它們圓滾滾的身體，趣怪可愛的「謎樣」，成功俘虜一眾粉絲，而日本郵局也趁熱潮，推出「角落生物」的聯名商品。這次角落生物會穿上日本郵局制服，另外還加入蜥蜴、貓頭鷹兩位角落小夥伴。此系列主要以文具精品為主，包括收納包、印鑑盒、環保袋、收納夾、文具組合商品，設計可愛。

👇👇👇按圖看「角落生物」商品👇👇👇

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