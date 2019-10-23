台中最好吃夜市不是逢甲夜市！當地人推介旱溪夜市5大必吃攤檔

提到台中夜市，香港人或許只認識有名的逢甲夜市、一中街夜市、忠孝路觀光夜市等，不過這些都是商業化的觀光型夜市。說道本地人最愛的夜市，台中人首推開業近13年的旱溪夜市。《香港01》旅遊版記者為大家找了5個台灣人一致推薦的必食攤檔，讓大家跟著尋找美食。

曾有網友在台灣論壇PTT的閒聊版中問到：「逢甲夜市是台中最好吃的夜市嗎？」，隨即掀起了熱議。在眾多網友的回覆下，鮮為香港人認識的旱溪夜市最為大家推薦。旱溪夜市開業近13年，佔地近兩萬平方米，有200多個攤檔，是台中最大夜市。攤檔數目多，但旱溪夜市中很少重複的美食，以下有5個攤檔是連台灣人都認為必推的：

【1】豐原祖傳鳳梨冰 —— 必推古早味鳳梨冰

豐原祖傳鳳梨冰只售3款飲品，分別是鳳梨冰、鮮奶鳳梨冰和鳳梨茶，全部由老闆秘製的蜜醃祖傳鳳梨所製。30新台幣就能買到超大杯鳳梨冰，CP值超高。有網友提醒，鳳梨冰要及早買，因為人太多會很早就賣完。

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豐原祖傳鳳梨冰 營業時間：18:00至售完為止

【2】方臉師傅蒜香豆干 —— 手工豆干、米血超惹味

方臉師傅蒜香豆干的總店開在旱溪夜市，即使在遠處，大家也可以聞到方臉師傅豆干的味道陣陣撲來，每夜排隊光顧的人潮都十分誇張。攤檔堅持使用特製的手工豆干，無添加任何防腐劑和鹼。攤檔提供蒜香豆干（60新台幣一份）和三杯米血（50新台幣一份）。

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+ 5 + 4 + 3

方臉師傅蒜香豆干 營業時間：17:30-00:00

【3】東北小爺手工眷村水餃 —— 餡料比例好，加辣椒醬汁食上癮

皮薄而且肉餡包得滿滿的，餃皮略有嚼勁，餡料混合高麗菜和豬肉，還有點薑味，配以攤檔提供的辣椒醬汁十分美味。另外，大家還可以加錢買一碗湯，攤檔提供的湯品有酸辣湯和手工貢丸湯，但是酸辣湯很快就會賣完，而貢丸湯則有胡椒味蠻重的蘿蔔湯配以兩粒很大的貢丸。

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東北小爺手工眷村水餃 營業時間：17:00-00:00

【4】一也黃金豆乳雞 —— 超抵香口招牌雞翅18新台幣一隻

台中有不少地方都開設了一也黃金豆乳雞，但零舍是旱溪夜市的小攤檔總是大排長龍，而且價錢很便宜。攤檔提供七里香、雞脖子、超人氣雞丁及招牌雞翅等。其中招牌雞翅單價18新台幣就有一隻，付100新台幣就有6隻，能讓雞翼迷大飽口福。

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+ 4 + 3 + 2

一也黃金豆乳雞 營業時間：16:30-00:30

【5】香香地瓜球 —— 雙色地瓜球香口有嚼勁

旱溪夜市有三個攤檔都提供地瓜球，各有擁躉，但香香地瓜球是最多人推薦的一間。香香地瓜球定價便宜，20新台幣就有一份，每粒地瓜球如一般魚蛋的大小，分為紫地瓜和黃地瓜兩色，地瓜味很重。地瓜球外層酥脆又不會有油耗味，但裡面的肉紮實，口感有嚼勁。

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香香地瓜球 營業時間：17:30-00:00