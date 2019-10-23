【台北聖誕】新北歡樂耶誕城11月中開城　推介周邊3大美食

想欣賞聖誕燈飾，不一定要到日本，鄰近香港的台灣其實也是一個不錯的選擇。號稱台灣最大型的聖誕燈飾活動「新北歡樂耶誕城」日前公布了2019年的開城時間，即將於11月15日舉行亮燈儀式。

「新北歡樂耶誕城」是台灣每年年末最大型的聖誕盛會，去年由新北市市民廣場作為中心，並延伸到捷運板橋站和府中商圈，範圍非常廣闊。往年的夢幻星空隧道、超大片浪漫燈海及其他唯美燈飾都吸引了大批本地人及遊客前往打卡。

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今年活動舉辦的地點與去年一樣，選址在新北市市民廣場，每日17:30到22：00都會利用投影技術，在廣場中央的聖誕樹和附近的大廈舉行燈光匯演，另外還有嘉年華、市集等活動，細節有待公布。

2019新北歡樂耶誕城 亮燈時間：2019年11月15日 17:20 – 18:30 預計活動時間：2019年11月15日 – 2020年1月1日 童趣嘉年華：2019年11月16日 – 17日13:00 - 19:00 異想•藝饗市集：2019年11月30日 – 12月1日13:00 - 20:00 耶誕巨星演唱會：2019年12月14日 – 15日

專程到板橋欣賞聖誕燈飾未免有點可惜，其實周邊附近還有不少馳名美食，例如早午餐店、甜點店、沙鍋粥等。《香港01》旅遊頻道記者為大家精選了3間捷運板橋站附近的人氣美食，欣賞燈飾前後不妨去「醫下肚」！

【1】好初二二 —— 人氣早午餐點

好初早餐一直都是板橋的人氣早午餐店，自開店以來都一直大排長龍，因此後來在板橋站附近開了第二間分店。好初早餐混合台灣食材，供應多種餐點，人氣餐點有九層塔培根厚押餅、宜蘭櫻桃鴨胸堡、肉醬薯條等。

好初二二 地址：新北市板橋區建國街118號 營業時間：08:00 - 16:00

【2】Ponpie澎派 —— 精緻水果撻

Ponpie澎派雖然隱身於巷弄內，但依然無損它的人氣。小店被列為板橋四大甜點之一，提供多款精緻甜品，包括無花果撻、藍莓撻、檸檬批，無論賣相和味道都受到許多網友好評。

Ponpie澎派 地址：新北市板橋區民權路202巷2弄1號 營業時間：12:00 - 20:00（星期一休息）

【3】潮州六必居沙鍋粥 —— 真材實料

這間餐廳在當地人之間擁有非常好的口碑，供應多款砂鍋粥，例如鮑魚粥、土雞粥、蟹膏粥等，另外還有多款小炒。許多網友都大讚砂鍋粥真材實料，粥吸收了食材的精華，味道非常鮮甜。由於餐廳人氣非常高，最好預先訂位。