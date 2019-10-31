【東京美食】新宿新開1人迴轉火鍋　配料最平只要7港元一碟

旅遊
撰文：
最後更新日期：

迴轉壽司你一定吃過，但你聽過迴轉火鍋嗎？日前，東京新宿新開了一間一人迴轉火鍋，以迴轉壽司為概念，將火鍋材料如牛肉、豬肉、蔬菜、菇類等放在輸送帶上，概念新穎，而且最便宜只要100円（約7港元）一碟，隨即吸引日本電視台前去採訪。

（以下價格均為不含稅價格）

5種湯底

餐廳提供共5款湯底，分別為壽喜燒湯、特製辣湯、柚子胡椒湯、鹽湯及燒飛魚和風湯，客人可透過桌上的平板電腦點選湯底。壽喜燒湯、特製辣湯為200円（約15港元），其他則為150円（約10港元），亦可以選擇鴛鴦湯底，雖然需要付兩個鍋底的價錢，但價錢亦不算貴。

火鍋配料包括黑毛和牛、海鮮

火鍋配料方面，除了基本的牛肉片、豬肉片、蔬菜、菇類、麵食外，還有海鮮、牛舌、黑毛和牛，價錢由100円（約7港元）到350円（約25港元）不等，其中黑毛和牛只需約25港元一碟。於Happy Hour時段（14:00 – 17:00）更有肉類拼盤，一碟400円（約29港元）。

+8
+7
+6

每碟配料上都附有一塊小牌子，選取食物後可貼在桌上的磁石板上，集齊3種相同顏色的牌子就可獲九折優惠。

ひとりしゃぶしゃぶ「いち」

地址：東京都新宿区西新宿7-10-18 小滝橋パシフィカビル2F

營業時間：11:00 – 23:00 （最後點餐22:30）

2019下半年東京3大話題新商場　文青市集、展望台靚景、美食購物
【2019東京聖誕】10大睇燈飾攻略　丸之內、六本木街道變銀河
【東京獨遊】精選5間東京精美膠囊旅館　提供免費早餐　護膚品
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。