【東京美食】新宿新開1人迴轉火鍋　配料最平只要7港元一碟

迴轉壽司你一定吃過，但你聽過迴轉火鍋嗎？日前，東京新宿新開了一間一人迴轉火鍋，以迴轉壽司為概念，將火鍋材料如牛肉、豬肉、蔬菜、菇類等放在輸送帶上，概念新穎，而且最便宜只要100円（約7港元）一碟，隨即吸引日本電視台前去採訪。

（以下價格均為不含稅價格）

5種湯底

餐廳提供共5款湯底，分別為壽喜燒湯、特製辣湯、柚子胡椒湯、鹽湯及燒飛魚和風湯，客人可透過桌上的平板電腦點選湯底。壽喜燒湯、特製辣湯為200円（約15港元），其他則為150円（約10港元），亦可以選擇鴛鴦湯底，雖然需要付兩個鍋底的價錢，但價錢亦不算貴。

火鍋配料包括黑毛和牛、海鮮

火鍋配料方面，除了基本的牛肉片、豬肉片、蔬菜、菇類、麵食外，還有海鮮、牛舌、黑毛和牛，價錢由100円（約7港元）到350円（約25港元）不等，其中黑毛和牛只需約25港元一碟。於Happy Hour時段（14:00 – 17:00）更有肉類拼盤，一碟400円（約29港元）。

+ 8 + 7 + 6

每碟配料上都附有一塊小牌子，選取食物後可貼在桌上的磁石板上，集齊3種相同顏色的牌子就可獲九折優惠。