【佐賀景點】媲美土耳其熱氣球風景　亞洲最大型國際熱氣球節

滿天都是熱氣球的景象，好像是土耳其的特色，其實要欣賞這個震撼的畫面也不一定要飛那麼遠，只要10月下旬來到佐賀便可以心願達成！皆因佐賀每年都會舉辦「佐賀國際熱氣球節」，除了是當地的盛事外，更是日本以至亞洲最大的同類型節日。

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一連5日舉行的熱氣球節將會吸引來自多個國家的選手參加、近80萬人次特意到訪，除了可以欣賞到熱氣球比賽外，還可以在熱氣球嘉年華上感受熱鬧的氣氛，非常值得期待。

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1978年在福岡舉辦的「熱氣球在九州（バルーンフェスタin 九州）」便是活動的起始，後來便移師至佐賀、並在大家的努力下逐漸發展成現在的規模。大家對熱氣球比賽可能都比較陌生，熱氣球的競技比賽被稱為「task」，task主要可分為三類，包括：飛行準確性、飛行運動精確性以及比賽飛行距離和速度。由於熱氣球的移動是倚靠操縱燃燒器調整熱氣球內溫度來定奪，因此難度非常高。

佐賀的熱氣球背景雖然不是壯麗郊外，但在遠處的城市背景也有另一番味道。（活動官方網站圖片）

飛行中為了準確測量，控制員會將砂袋丟下進行標記，熱氣球比賽會在一天舉辦兩場，若想觀賞百多隻熱氣球一聲令下全部升空的震撼畫面，便要做一隻早起的鳥兒，在早上7時前到達會場，因為下午的風向容易不穩，有機會停止比賽。

不過晚起的鳥兒也不會失望，因為比賽的熱氣球升空後，便是小朋友們最感興趣的熱氣球嘉年華出場！各個充滿創意的有趣造型將會陸續進場，有時還會看到人氣的卡通人物，雖然它們不會升空，不過隨風輕輕搖擺也是充滿活力。充滿學習動力的朋友在下午可以參加氣球教室，體驗熱氣球實際升空，和降落後收拾熱氣球的方法，從中學習熱氣球的結構和科學原理。

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入夜後別以為活動就此完結，因為列陣式排列的熱氣球會在燈光照耀下展現人前，現場還有樂隊以音樂伴奏，最後更會一同以燃燒器發出強力火焰作為結束，使漆黑的夜空突然金光四射。

佐賀國際熱氣球節 日期：2019年10月31日 — 11月4日（夜間熱氣球點火於11月3–4日舉行） 時間：7:00–9:00｜15:00–17:00（熱氣球比賽） 地點：佐賀市嘉瀨川河畔 官方網站（日文）：https://sibf.jp

還是想惡補一下熱氣球知識才去吧？

佐賀熱氣球博物館佐賀熱氣球博物館是亞洲首座以熱氣球為主題的博物館，佐賀每年於10月尾至11月初都會舉辦盛大的「佐賀國際熱氣球節」，因此佐賀和熱氣球結下了不解之緣。訪客可在館內深入了解到熱氣球的歷史文化，也可透過動感型電影院了解熱氣球的組裝、歷史、競賽等介紹展示。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「一聲令下全「球」升空！亞洲最大的佐賀國際熱氣球節」​】

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