【大阪景點】大阪城夜間光影表演　交通超方便仲可以玩解謎！

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以往作為各武將們兵家必爭之地的大阪城，現今以地標和歷史名勝的身份繼續守護着大阪，擁有悠久歲月的它在這年決定來點新嘗試，希望為大家帶來新鮮感。大阪城與來自加拿大的Moment Factory聯手打造出光影藝術項目「SAKUYA LUMINA」，希望能夠以精緻細膩的光影藝術為大阪城注入無限色彩和生氣。

夜遊LUMINA

這個為期三年的活動是「夜遊LUMINA」系列的第九個作品，希望能一如以往地，令世人着迷。「夜遊LUMINA」是一個體驗型夜間散步活動，靈感取自當地的文化與自然風景，透過充滿幻想、神秘的燈光、音效、影像等設計，為旅客帶來不能言喻的感動。

【↓↓↓按圖放大，感受光影表演之美！↓↓↓】

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SAKUYA LUMINA的故事

AKIYO是一個來自未來的少女，她無意之中進入了時空之門而到達了現今時代的大阪城，迷茫的AKIYO在大阪城內迷路了，她努力地尋找返回未來的路，可惜還是失敗。幸運地，她在大阪城內遇到了有趣而善良的朋友，他們都擁有不同的外表和性格，於是他們決定要合力協助AKIYO回到未來，他們發現只要發現微笑之光便可以完成AKIYO的心願，而微笑之光只會在微笑瞬間出現，而闖進了這個迷幻之境的訪客也可以加入成為AKIYO的好朋友之中。

AKIYO現在也誠邀來訪大阪的朋友來加入這個冒險行列！在旅途中也不忘探望一下躲藏在各處的可愛朋友，最重要當然是要微笑地尋找微笑之光！

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關於大阪城

大阪城是一座很有歷史價值的名城，建於1583年，被視為日本三大名城之一，在戰國時代，當權者皆以佔領大阪城為最高權力象徵，曾成為名將豐臣秀吉的居城、德川家康幕府時代的據點，也曾是全日本規模最大的城郭，可惜大阪城於二戰時則被摧毀，現在所建的天守是1930年重建而成。

內裏的13處地方被日本政府列為重要文化遺產，氣勢磅礡的城門、沿着護城河而建的塔樓充份反映當時當權人至高無上的威嚴，高達20m、作為守護之用的陡峭城牆是用日本各地運來的巨石堆砌而成。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「踏入光影藝術花園，跟著未來少女AKIYO夜遊大阪城解開神秘謎團」​】

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