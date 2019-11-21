【新加坡自由行】秘境打卡景點攻略

每次冬天到外地旅遊的時候，面對一大箱厚重的衣物總會感到遲疑，若然想過一個溫暖的冬天，到新加坡旅遊是你的不二之選！新加坡四季如夏，匯集不同美食及特色景點，交通便利，非常適合自由行。近年新加坡更興起不少打卡熱點，有興趣出行的朋友絕對不容錯過以下的必遊景點攻略！

【1】福康寧公園 Fort Canning Park Tunnel

想親親大自然的朋友，福康寧公園是近年新興的秘境打卡地點，又有別有洞天的美譽！公園內有一條旋轉樓梯，建議大家從下而上的角度拍攝，就像從井底仰望天空般，形成一張壯觀的構圖，輕鬆拍攝出神秘而夢幻的照片！

地址：51 Canning Rise, Singapore 179872 交通：新加坡地鐵多美歌站B出口

【2】紅山地鐵站 Redhill MRT Station

紅山車站以粉紅色為主調，近年因韓國人氣女團BLACKPINK的MV神還原了粉紅車站場景，令車站人氣急升，很多K-POP粉絲都會專程來尋覓偶像的足跡。少女心爆發的你，必定要前來打卡！

地址：920 Tiong Bahru Rd, Singapore 158792 交通：新加坡地鐵Redhill站

【3】哈芝巷 Haji Lane

哈芝巷以色彩繽紛的建築及特色的塗鴉牆聞名，是當地有名的打卡聖地「彩虹巷」，每個小角落都可以拍攝出極具街頭感的獨特風格！而哈芝巷亦聚集了新加坡本土設計師與年輕創業者的文創產品，由古著衣物、飾品、生活雜貨都一應俱全，獨特設計令人目不轉晴，深受年輕人歡迎！逛街逛累了時，還有很多特色咖啡店和酒吧，值得一一細味。

地址：3 Muscat St, Singapore 198833 交通：新加坡地鐵武吉士站B出口

【4】阿拉伯街 Arab Street

想感受異國風情的朋友必推薦阿拉伯街，此處聚集了不同的清真寺和印度廟，是文化體驗的好去處。其中蘇丹回教堂是最具代表性的地標，金黃色的洋蔥圓頂引人注目，猶如一座城堡屹立在繁華的都市中，整座建築物都充滿濃濃的阿拉伯風情，百看不厭。如果要入清真寺內參觀的話，記得遵守穆斯林文化的規定，以示尊重。

阿拉伯街亦有很多具阿拉伯特色的商品，如絲綢、布料、手織地毯等，必入手信之一。而女士們絕對不容錯過當地非常有名的香水店鋪 - Jamal Kazura Aromatics，主打無酒精香水，以濃郁的香精調配客製化的香水，十分有紀念價值。

地址：728 North Bridge Rd, Singapore 198696

地址：3 Muscat St, Singapore 198833 交通：新加坡地鐵武吉士站B出口

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