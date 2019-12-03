森美旅行團3｜東京3大抵食推介　足立市場歎刺身、阿美橫掃軍服

《森美旅行團3》第六集繼續帶大家在東京玩樂和尋找美食，今集森美帶丁子朗、麥美恩、吳若希大玩枕頭大戰，之後又到性價比高的足立市場吃平價海鮮丼、到代代木品嚐創意漢堡包、前往阿美橫逛美軍軍服、皮褸外套等男士心頭好！ （文中提及的食物款式、價格，以《森美旅行團3》資料為準；價錢皆以港元為單位。）

【1】東京CP值高海鮮食堂@とくだ屋

位於足立區的足立市場是東京都第2大水產批發市場，近年成為遊客吃平價海鮮的熱門地點！足立市場裏分為幾個販售區域，批發市場有售賣新鮮海產區、售賣乾貨、魚卵等鹽漬食品區；物販市場則有水果、醃漬物、晒乾的柴魚、昆布、肉品等販售，亦可以直接到餐廳區域品嚐新鮮海產！節目中介紹了包含5款當日最新鮮食材的刺身定食、豪華海鮮丼，當中海鮮丼共有13款海鮮，包括海膽、蟹蟄、牡丹蝦、螺等，既足料又夠新鮮。

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とくだ屋 （德田屋食堂） 地址：東京都足立区千住橋戸町 50 足立市場内食堂 電話：03-3879-2805

【2】平價日本水果@關水青果

同樣位於﻿足立市場的關水青果，主要售賣各種出名又高質的日本水果，例如山形縣的香梨、巨峰提子、香印提子等，大大包的巨峰提子一包不用$90，頗為抵食！大大粒的香甜巨峰提子，連丁子朗都吃到爆汁！而山形縣香梨大得像一個柚子，一個都只售約$25，甚至比日本超市都便宜不少！

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關水青果 地址：東京都足立区千住橋戸町 50 足立市場内 電話：03-5942-7387

【3】主打創意特色漢堡包@ICON

位於代代木的漢堡店，主打各款創意新奇的漢堡包，廚師會按照不同季節和時令食材設計各款漢堡，節目中就介紹了兩款漢堡，分別是薑絲漢堡、蘋果漢堡。薑絲漢堡有高達5厘米的「薑絲山」，夾著兩大塊厚切的肉扒，非常有飽足感！蘋果漢堡就有先以紅酒和糖醃製的薄切的蘋果片，看起來有點像番茄片！蘋果的清甜味已經滲入漢堡麵包，連森美都大讚夠開胃！

另外亦有Mac & Cheese漢堡包、牛油果漢堡包等，Mac & Cheese漢堡包的芝士通心粉多得爆出來，鋪滿半隻碟，非常誇張！

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ICON 地址：東京都渋谷区代々木 2-30-3 1F 電話：03-6385-2587 網址：http://burger.tokyo/

【4】軍事用品集中地@中田商店

位於上野阿美橫是軍事用品店雲集之地，亦是軍事迷的必到之地，因為可以找到各國不同種類的軍事服裝和用品，加上價錢相對便宜，吸引不少軍事迷到訪！由基本的迷彩T恤、美軍使用的太陽眼鏡、到打越戰時的美軍外套，甚至貴價的美國空軍皮褸都可以在這家店找到，款式算得上相當齊全！

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