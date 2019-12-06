森美旅行團3｜東京3大美食推介　買百年老字號鮑魚刷、玩室內飛行

《森美旅行團3》第九集繼續由森美一行人帶大家遊走東京，今集就體驗室內飛行、品嚐來自美國的蛋漢堡美食、逛谷中銀座商店街的百年老字號鮑魚刷店、吃貓尾巴冬甩棒、最後更品嚐香濃的栗子味甜品！《香港01》記者整理今集的東京3大美食、兩項玩樂活動！ （文中提及的食物款式、價格，以《森美旅行團3》資料為準；價錢皆以港元為單位。）

【1】體驗室內飛行@Fly Station

位於埼玉県的Fly Station是日本首個可以體驗室內空中飛行的場所，參加者可以於直徑4.5米、高度達19.8米的風洞中體驗飛行，借助底下達60米風速的強風飄浮於半空，亦有指導員從旁指導參加者嘗試不同的飛行動作。不過想要做到難度較高的飛行動作，亦要看自身的平衡感如何！完成飛行體驗後，參加者會獲發一張證書，整個飛行過程亦有記錄下來，當作留念！

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+ 3 + 2

Fly Station 地址：埼玉県越谷市 Lake Town 6-19-3 電話：048-940-5010 營業時間：10:00am – 7:00pm，9:00am – 8:00pm（星期六、日） 網址：https://flystation.jp/

【2】超人氣蛋漢堡料理店@Eggslut

來自美國的人氣蛋漢堡料理店，主打各款蛋漢堡系列料理，招牌菜式有半熟蛋薯蓉配法包、日本限定的Route 20蛋漢堡、蛋沙律漢堡等。半熟蛋薯蓉配法包是將薄切的法包，沾上放在玻璃瓶中的薯蓉和半熟蛋，薯蓉本身非常幼滑，加上流出來的半熟蛋，配上較結實的法包，兩者出奇地相配！

Route 20漢堡是日本限定的款式，加上麵包一共有八層，包括半熟荷包蛋、炒蛋、芝士、牛肉漢堡扒等，蛋味非常濃郁，層次豐富有口感，非常有飽足感！

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+ 5 + 4 + 3

Eggslut 地址：東京都渋谷区代々木 2-2-1 新宿 Southern Terrace 電話：03-6773-0424 營業時間：7:30am – 10:00pm（最後落單時間為9pm） 網址：https://eggslut.baycrews.co.jp/

【3】主打可愛貓咪冬甩棒@やなかしっぽや（谷中尾巴屋）

谷中尾巴屋主打各種口味的冬甩棒，一共有至少13款口味，較受歡迎的有黑白朱古力味、牛奶芝士味、抹茶忌廉等。冬甩棒的外形有點像虎尾貓的尾巴，冬甩上印上虎尾紋和貓爪，非常可愛！牛奶芝士味冬甩棒牛奶香比起芝士味道更加濃郁，整體偏甜膩。黑白朱古力口味有微苦的黑朱古力，搭配偏香甜的白朱古力，兩者非常夾！冬甩上印上的可愛的貓爪圖案更令女生忍不住要打卡！

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谷中貓尾巴屋(やなかしっぽや) 地址：東京都台東区谷中3-11-12 營業時間：10:00～18:00（六日・假日到19:00） 網址：http://yanakasippoya.com/

【4】主打各款栗子甜品@和栗屋

和栗屋主打栗子蛋糕、雪糕和甜品，招牌的栗子蛋糕的栗子使用新鮮栗子製成很是清甜，栗子香氣濃郁但不會過分甜膩，口感有少許細微的顆粒感，最底層的蛋白餅為整道甜品增加甜味。栗子芭菲的底層是栗子雪糕，最頂層有原粒的糖漬栗子， 非常清甜，是整個甜品的點睛之處。

和栗屋亦有軟雪糕、小丸子等甜品，喜歡栗子的朋友一定要嘗試一下！店鋪堅持使用自家栽種的栗子製作點心，因此這兩款甜品都是全年供應的款式。

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和栗屋 地址：東京都台東区谷中 3-9-14 電話：03-5834-2243 營業時間：11:00am – 7:00pm（最後落單時間為6:30pm） 網址：https://www.waguriya.com/

【5】專門售賣百年老字號鮑魚刷@亀の子束子

專賣鮑魚刷的亀の子束子 在明治40年 (1907年)已經創立，直至現在已經有逾百年歷史，當時首次將束子(たわし) （即俗稱鮑魚刷) 介紹給日本家庭。鮑魚刷的款式和種類多不勝數，包括刷身體專的、刷水樽專用、刷背專用的鮑魚刷等，更有不同質地和花紋等，非常多元化！

店內亦有鮑魚刷的周邊商品，例如印字T恤、鮑魚刷御守等，用作手信送給朋友也是不錯的選擇！

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