【台中旅遊】高美濕地不只有風車！　踏上泥灘感受豐富生命力

編按：大家去台中旅遊必到高美濕地和風車打卡，但其實除了風車，那裏的生態環境也很值得一看！

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

台中市交通方便，美食美景越來越多；加上近年廉航機票越出越便宜，距離香港一個多小時機程的台中就成了港人週末短遊的首選。今次帶大家來到台中的著名打卡點──高美濕地，很多人看完網絡照片都以為高美只有風車，甚至讓我們忘記了「高美」，其實是一片濕地。

枯黃的雲林莞草草海 詹義農〈高美溼地〉

初訪高美濕地，其實最震撼我的，是這一大片的綠海。我後來才知道他們叫作「雲林莞草」。原來雲林莞草非常珍貴，他們原於彰化一帶海岸生長，但因過度開法發，數量大減，現已是瀕危級的稀有植物，而高美濕地就是他們全台最大面積的生長地。

從前人們經常在保護區中嬉戲，導致大量雲林莞草被踐踏，嚴重傷害自然生態。2014年起，政府設置木棧道，希望更能保護這些重要的生態植物。因此大家如想到泥灘遊玩，可以穿過木棧道，前往永續利用區，那邊的活動則不受限制。

這一大片的綠海原來是雲林莞草。（作者提供）

赤足鷸，飛奔而出／沙灘上，和尚蟹 詹義農〈高美溼地〉

高美濕地前身是高美，但在台中港啟用後，泥沙淤積的海水浴場因遊客漸減而宣告關閉，但卻因而孕育了豐富的自然生態，成為了現在的高美濕地。高美濕地除了看風車之外，還可以看候鳥、賞螃蟹－赤足鷸和和尚蟹就是這裏常見的動物。

和尚蟹身體顏色鮮艷，特別的是他不如普通蟹般橫行，而是向前走的；遇到敵人時更能迅速地以旋轉方式鑽進土中，仿如卡通片一般！赤足鷸則是冬候鳥，以紅色的足部見稱。若在冬天到訪高美濕地，不妨留意一下他們。

後記

後來到台中文學館參觀，讀詹義農〈高美溼地〉一詩，便浮現當天高美的景色。赤腳踩在泥土上，感受那豐富的生命力；看着夕陽映在來來去去的潮汐上，吹着海風，真是人生一大樂事。大家如到訪高美，不妨細心欣賞一下這裏的自然生態環境！

下次去高美，不妨用心感受一下這裏的自然生態環境。（作者提供）

作者簡介：不定時出走。

偽中文系學生旅遊日記

作者Facebook專頁：不定時出走。

作者Instagram：@tea_2046

作者個人網站：https://traveltea2046.blogspot.com/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【出走台中】別只顧打卡：高美濕地不只有風車！」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）