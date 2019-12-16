2020東京新Outlet南町田Grandberry Park介紹　必去SNOOPY博物館

去東京旅行除了品嘗美食，當然還有瘋狂購物！是次為大家介紹現時關東地區佔地最大的全新複合式商場「南町田GRANDBERRY PARK」（南町田グランベリーパーク），商場佔地約53,000平方米，面積達5個東京巨蛋大！集車站、商場、Outlet、博物館及公園於一身，絕對是2020年東京必去的朝聖點！

位於東京田園都市線南町田車站的「南町田Grandberry Park」主要分為三大區域，包括「GRANDBERRY PARK商業設施」、「SNOOPY博物館」及「鶴間公園」，更引進約240家店舖進駐，如人氣草莓甜點ICHIBIKO、日本KFC放題餐廳「KFC Restaurant」及史努比博物館，是時下最具話題性的新商場！

【1】博物館 —— Snoopy Museum Tokyo

東京史努比博物館（SNOOPY MUSEUM TOKYO）已在12月14日在「南町田Gran Berry Park」重新開幕，新館規模比舊有的大兩倍。（來源：twitter@e_express999）

SNOOPY MUSEUM TOKYO除了設有「Snoopy and Peanuts Gang」常設展，展出花生漫畫（Peanuts）的珍貴原畫，更會定期舉辦專題展，首個專題展為「Beagle Scout is Here！」，展覽期間為即日至2020年6月28日。👇👇即看SNOOPY博物館👇👇

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博物館商店Brown's Store靈感來自Charlie Brown的世界，售賣多款博物館限定精品，又與其他人氣品牌合作推出產品。

👇👇博物館限定精品👇👇

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另外，與博物館連接的附屬建築（パークライフ棟），設有PEANUTS Cafe！

👇👇PEANUTS Cafe👇👇

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【2】話題食店 —— 歎限定口味

南町田GRANDBERRY PARK佔地約53,000平方米，約240 間店進駐，3成為美食餐飲，如近期充滿話題的草莓甜品店ICHIBIKO（いちびこ），新推南町田店限定甜品「五級濃度士多啤梨雪糕」、及關東首間KFC放題餐廳「KFC Restaurant」，美食選擇多！

👇👇即睇場內美食👇👇

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【3】Outlet Mall —— 2折掃日牌

東京市內全新Outlet Mall，園區內共有234家店舖進駐，其中4成是特賣店舖，品牌包括ABC Mart、BEAMS、Under Armour、snow peak等，其中戶外用品品牌mont-bell面積達2,250平方米，是全日本最大的旗艦店，店舖內除了提供登山、露營等戶外用品與服飾之外，還設有人工池，可以體驗獨木舟及室內攀岩等活動。而日牌 BEAMS更平至兩折，非常抵買！由涉谷乘田園都市線約30分鐘就可直達南町田Granberry Park，交通方便。

👇👇即睇場內環境及品牌👇👇

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【INFO】南町田GRANDBERRY PARK

地址：東京都町田市鶴間三丁目3-1、4-1

交通：東京田園都市線「南町田Grandberry Park車站」