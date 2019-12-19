【2020年白川鄉點燈】錯過抽籤都仲有機會?

說起白川鄉，大家應該一點也不陌生吧。最出名的當然要數每年1-2月的點燈活動了， 每年年中7月左右白川鄉觀光協會就會公佈下一年的點燈活動時間。每當時間一公佈, 大家就會開始安排行程和預約酒店, 皆因點燈活動的這段時間的名額和酒店真的是一票難求,一房難求呀!

2020年1月和2月會有6場點燈活動:

第1回: 1月13日(星期一) 17:30-19:30

第2回: 1月19日(星期日) 17:30-19:30

第3回: 1月26日(星期日,年初二) 17:30-19:30

第4回: 2月2日(星期日) 17:30-19:30

第5回: 2月9日(星期日) 17:30-19:30

第6回: 2月16日(星期日) 17:30-19:30

北陸地區是日本的豪雪地區, 積雪高度可達3m! 白川鄉就剛好位處北陸地區內, 一到冬天大雪紛飛屋頂積雪, 會令建築物屋頂被壓垮。 古時候的日本人為了讓雪盡可能地從屋頂滑落下來及方便鏟雪, 特別將屋頂斜度設計成40-60度角, 形成了「合掌」的造型屋頂, 就是我們現在所見的合掌屋啦！

點燈活動正正是最凍積雪最厚的1月和2月。 黃色燈光打落在鋪滿白雪的合掌屋上再反射回地面,照亮了這條合掌村落，好像童話世界一樣咁夢幻！ 世界各地的旅客都為了一睹這個夢幻嘅景色, 都在這個時期蜂擁至白川鄉， 為了安全等原因每年點燈活動都限制了入村名額, 沒有預約的旅客是不能於點燈期間進入白川鄉的。

錯過咗抽籤等於無機會?

錯過抽籤都仲有方法可以入村的! 可以參加 【日本名古屋】2020白川鄉點燈夜景、飛驒高山 一天遊。

一天遊行程一早從名古屋出發, 搭乘專屬巴士大約3小時左右就可到達高山。稍長車程後可以歇息下享用高山飛驒和牛的陶板燒午餐。午餐後到高山古街散步自由活動。高山古街兩旁手信店、傳統工藝舖林立, 好玩好食的都能在這裡找到。古街還有一個特點就是很多釀酒廠，這些釀酒廠很多都是對外開放，擺放了各色當地產的酒供試飲和選購。能夠飲酒的朋友可以花費100-200日圓左右品嘗一杯熱甘酒(甜酒)來暖手暖身也是不錯的。

高山古街散步後就會前往這個一天遊的重頭戲白川鄉點燈活動! 到達白川鄉的時候天色還未完全暗下來, 可以自由在村內觀光影相， 17:30左右天色完全暗下來後點燈活動正式開始。村內有多個賞燈的好地方, 可以隨心選擇。大約會在白川鄉停留2-3小時, 旅客可以有充足時間欣賞美景。 晚上10點左右返回名古屋站解散。

一天遊隨團會有懂中文的工作人員, 全程搭乘同一巴士, 不用擔心溝通不便和交通問題。一人報名都成行!

參考價格： 成人 (滿12-99歲) ｜ HK$ 1639 中童 (滿6-11歲) ｜ HK$ 1599 小童 (滿3-5歲) ｜ HK$ 229 嬰兒 (0-2歲) ｜ 免費

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