【SHIBUYA SKY】澀谷新地標　近購物熱點　夜景媲美六本木展望台

一講開澀谷，相信是很多人去東京其中一個必經之地。

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除了去Shopping之外，大家又有沒有試過從不同角度，欣賞一下澀谷這個地方？

澀谷的十字路口已成為東京其中一個標志。（unsplash/Emran Yousof）

當SHIBUYA SKY正式開幕時，小編就第一時間想到日本一睹為快，嘗試從不同角度，去感受一下這個小不夜城。

但天公不太造美啊，今天不時下驟雨，雲也頗厚。但往好方面想，原來大霧下的澀谷都有另一種味道呢。

就試試從不同角度親身感受一下澀谷魔力吧！

地下：澀谷的十字路口

永遠都是不少劇組拍戲取景的地方，行人過馬路的情景真的很緊張又興奮。

若想觀看十字路口的人潮，可到圖中TSUTAYA二樓的靠窗位置。（作者提供）

三樓

一出銀座線出口便是三樓，從那裡看到的澀谷，感覺就是一個很繁榮的小城市，人來人往，車水馬龍。

三樓風景。（作者提供）

十四樓

從SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE.望下去，有很多高樓大廈，感覺很有時代感。

十四樓風景。（作者提供）

四十五樓

從SHIBUYA SKY 360度望下去時，感覺真的十分震撼，沒想過澀谷原來可以這麼美，眼前一亮！再加上有點大霧和一層層的厚雲，好像到了一個秘密隠藏的城市，很有日本動畫的感覺！會不會有EVA機出現，使徒突襲？

四十五樓風景。（作者提供）

下次大家去澀谷Shopping之餘，都可以一起去感受一下新澀谷的威力！不再是六本木HILL獨佔的城市美景了。

作者簡介：Travel Plan Ahead 匠心の旅

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/travelplanahead/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「『G/F』->『3/F』->『14/F』>『45/F』的渋谷魔力」​】

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