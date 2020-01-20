【台中住宿推介】交通方便　靠近便利店　CP 值超高的文青旅舍

編按：台中青旅特別多，有時真不知道怎麼選擇。那不如看看下文推薦的「逗點Inn」，可能會是你的心水！

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台中物價較北部城市低，公車更是十公里內免費乘搭，因此一向是窮遊人士或背包客的熱門地點，特色青年旅舍、客棧等開到成行成市。今次介紹的「逗點Inn」位於台中車站後站，交通方便，內部設計更是非常和諧舒適。就讓筆者帶大家參觀一下這家旅舍吧！

地點、價錢

「逗點Inn」位於台中車站後站，步行5分鐘便可到達火車站，附近有便利店、早餐店等，生活機能便利。價錢方面，筆者入住時位九月頭，訂房網站的訂房價格為港幣90一晚（女生四人間的一個床位），光是看地點，性價比已是超高。

「逗點Inn」價錢便宜，生活機能便利。（作者提供）

大堂

事源筆者在入住逗點的前一天住了一家爛酒店，一進去這個新淨舒適的大堂，睡意便馬上襲來。裝潢主要採用木色，而座椅則是布沙發，寧靜的氛圍加上親切又熱心助人的職員，感覺就像回到家一樣。大堂亦有精品和雜誌販賣，某些產品更會為住客提供折扣，非常貼心。

公共空間

某些青旅的客房分佈較散，所以住客需要走上走落公共空間，但這裏的背包客房都在三樓，公共空間亦在同一層，就像客廳一樣。空間非常寬敞，各種煮食工具都有，桌子上更擺放了零食和茶包，如果半夜肚子餓又不想外出便可以拿它們「頂下肚」！

房間（女生四人間）

房間需要拍卡才能進入，亦附有locker讓你放置貴重物品，保安嚴謹。房內亦有一個小小的公共空間，如果不想坐在床上，也可以在這裏和同房的室友聊聊天。床鋪為兩張上下格床，筆者今次住的是較方便的下格床，床墊舒適，床頭亦有掛袋讓你放置電話等物品，推薦！另外想特別稱讚的是他們是房卡除了有保護套外，locker鎖匙也扣在一起，對大頭蝦的朋友很友好！

洗手間、浴室

這想必會是女生們最關心的一環──廁所和浴室的整潔程度絕對是影響旅程心情的重要因素！筆者可以告訴你這裏的衛生程度非常好，沒有通風不良的情況，間隔外也有位置放東西，只是空間較擠逼。鏡的位置在門口旁，最多只能容納兩人，如果有兩人同時吹頭就會有點擠了。不過這層也只有一間女生四人間，也代表最多只會有四人共用廁所，這樣一想，這個環境其實已經十分不錯了。

總結來說，這家旅店的各方面都非常好。如果再到台中，必定會再入住，所以也推薦給大家！（逗點Inn除了背包客間亦有普通客房，有興趣請自行查詢）

逗點Inn 地址：台中市東區臺中市東區大公街29號 入住時間：15:00 退房時間：11:00

作者簡介：不定時出走。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【台中住宿】高CP值旅舍「逗點Inn」 一進去就想睡的氛圍好舒服！」​】

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