【大阪交通】難波去鳥取1000円就得！　購票+交通教學懶人包

大阪、京都是港人百去不厭的景點，不過去得多都會悶！其實吃貨一族可考慮到鳥取走一趟，事關官方早前就推出鳥取1000円巴士優惠，由大阪難波往鳥取只需1000円，用1000円便可到鳥取勁食鳥取和牛、21世紀梨、鳥取紅楚蟹，超抵玩！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【大阪鳥取交通】超划算！大阪往鳥取1000円詳細巴士教學及注意事項｜70蚊玩埋鳥取！」，刊於01撐場】

大阪往鳥取1000円巴士優惠專為外國旅客而設，不過要留意，巴士優惠由2019年6月1日至2020年3月31日舉行，但2019年12月1日至2020年1月15日不設優惠，換句話說，2020年巴士優惠由1月16日開始，直止3月31日結束，即將到訪大阪的朋友，不要錯過這個交通優惠呢！

即將到訪大阪的朋友，不要錯過這個交通優惠呢！（作者製圖）

購票3大準備事項：

1. 旅遊優惠表格

出發前必須到官網列印表格，及填妥基本資料，購票時將表格提交給職員。

出發前必須到官網列印表格。（作者提供）

表格按此下載

2. 護照

購票時須核實身份。（作者提供）

購票時必須出示護照以核實旅客身份，故不能代其他人購買！

3. 1000円

最重要當然是準備現金，而小朋友更平，只需500円。

Counter列明不收銀聯卡，大家還是準備現金好了。（作者提供）

交通教學（難波往鳥取）：

1,000円巴士券只適用於大阪難波站出發，相反，從鳥取往難波票價為3,700円，從難波出發真的是超抵！

↓↓↓↓↓點擊下圖查看如何購票乘車↓↓↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

交通教學（鳥取往難波）：

要注意的是，從鳥取出發到大阪不設優惠。（作者提供）

JR鳥取站購票！

↓↓↓↓↓點擊下圖查看如何購票乘車↓↓↓↓↓

+ 3 + 2

然而，從鳥取出發到大阪則不設優惠，巴士票價為3,700円，如欲節省時間，不妨open jaw從鳥取回港，省時又方便。

詳情：巴士官網

巴士時間表及預約按此

作者簡介：阿妹今晚去旅行

曾於電台及電視台擔任節目嘉賓，分享日、韓、台、泰及歐美旅遊資訊。此外亦會分享本地美食影片，寫稿、拍攝、剪片一腳踢。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/pg/sistergotravel

作者博客網站：https://sistergotravel.com/

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