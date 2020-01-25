【日本青森】冬天限定「麥田怪圈」出現　配合雪地星空煙火超壯觀

編按：想看雪，大多人都會說去北海道，但如果想獨特一點，可以考慮青森的雪地繪畫戶外藝術展「冬の田んぼアート」，且看下文介紹！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「一步一步以足跡作畫，青森冬季限定的雪地藝術」，刊於01撐場】

處於北部雪國地帶的青森縣現時仍然是冰天雪地，在厚雪的覆蓋下應該會是相當平靜嗎？原來下雪的日子也可以與藝術相聚一番，為平靜的時光添上新意。青森縣的田舎館村是世界稻田藝術的發祥地，稻田藝術是青森獨特的藝術風格，由於當地擁有大量稻田，因此便巧妙地這些稻田當作成一幅巨型畫布，計劃好主題後，便使用多種不同顏色的稻穀來描繪出美麗的圖案。不過冬季當然沒有稻田，但自得其樂的青森竟然利用足跡繪畫。

冬季沒稻田的青森，居然用足跡在雪地繪出一片壯觀景象。（青森縣觀光資訊網站）

2016年2月，田舍館村第2稻田藝術會場首次成功舉辦了「西蒙貝克（Simon Beck）雪地藝術展」，英國藝術家西蒙貝克（Simon Beck）曾穿著雪鞋，在全世界的雪地上行走作畫，慢慢便成為了現時所說的雪地藝術。創作雪地藝術最困難的莫過於半步也不能走錯，否則便把先前所走的功虧一簣。而雪地藝術的代表藝術家西蒙貝克（Simon Beck）原本其實是一位地圖製圖師與定向越野運動員，具有豐富的野外定向技巧和數學知識。他在創作時並沒有看著設計圖，只需要在指南針的幫助下計算步伐，就能在雪地上測量距離與方向。因此每個看來充滿藝術氣息的創作背後其實都是由科學、數字和計算堆砌出來。

除了在早上觀看之外，會場在黃昏開始便會點上燈光使光暗對比更強烈，雪地藝術作品的細節便更加清楚。除了觀看雪地作品，不同的日子更會有限定的活動，包括了2月8日舉行的煙花表演，七彩繽紛的煙花火光為作品添上多變的顏色，另外便是每天舉行的爉燭之夜，晶瑩剔透的白雪在柔和的爉光下顯得更加透亮。

冬の田んぼアート2020 日期：2020年2月7日 — 9日 時間：10:00–21:00 地點：道之驛 — 田舍館彌生之鄉展望所周邊 交通：弘南鐵路弘南線（活動期間，在「稻田藝術站」臨時停車） 官方網站（日文）： http://www.vill.inakadate.lg.jp/docs/2019011000013/

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