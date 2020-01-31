【情人節2020】精選全台灣13間約會必去餐廳　享受輕奢浪漫晚餐

緊接新年，就是情人節的到來，找間特別又有情調的餐廳感覺很難！準備去台灣旅行的你，還在煩惱該去哪裡慶祝情人節嗎？快來看看小編精選全台灣15間約會餐廳！美食當前還有美景加分，在這麼浪漫的氛圍下，想求婚就要快。

1. 台中后里：星月大地

星月大地，一間結合露天風呂、戲水池與露營的景觀餐廳，極為寬廣的視野，可以欣賞夕陽西下的橙紅晚霞，與被萬家燈火點亮的夜色。開闊的景緻，與帶有南洋渡假風味的庭園，讓它成為台中一處熱門的夜景餐廳。

+ 2

電話 | 04-2683-1671 地址 | 台中市后里區月眉北路486號 營業時間 | 星期日–星期五 11：00–22：00 | 星期六 11：00–01：00

2. 彰化員林：希拉餐廳

採用進口橄欖油、法國果露、進口花茶、台濃鮮奶鮮奶等優質食材，以歐式輕食概念、提供一種現代且富有質感的生活態度。挑剔的用料與清爽的調味以呈現少油、少鹽、低負擔的堅持，並以平實的價格，讓每個人重新回到對大自然風味的樸實感動。

+ 6 + 5 + 4

電話 | 04-837-2406 地址 | 彰化縣員林市和平東街40號 營業時間 | 星期一–星期日07：30–21：30

3. 台南東區：飛饗義法典藏料理

飛饗是由三位年輕的老闆為實現夢想而創立的，餐廳的服務人員也都很年輕，主打實惠價位、高檔享受的意式、法式料理，無論式餐點品質還是服務都有相當高的評價。

+ 7 + 6 + 5

電話 | 06-276-0862 地址 | 台南市東區長榮路二段272號 營業時間 | 每日11：30–17：00、17：30–22：00 (星期二未營業)

點撃圖片看餘下10間約會必去餐廳▼▼▼

+ 20 + 19 + 18

延伸閱讀：

2019春節限定4大花海！浪漫繽紛波斯菊、向日葵花毯就在這裡！

脫單大作戰！全台13間「最靈驗」月老廟 參拜全攻略

【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】