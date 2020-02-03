【旅遊景點】盤點九個世外桃源的太平洋島國　避世一流選擇！

編按：你喜歡四處旅遊嗎？下文為你推介九個猶如世外桃源的太平洋島國。有機會一定要去啊！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【瞬間看地球】盤點9個太平洋島國」，刊於01撐場】

說起大洋洲，通常只會想起澳洲、紐西蘭，最多加個斐濟。就連維基百科上大洋洲的條目都寫着「本條目的主題不是澳洲、澳大利亞洲或澳大拉西亞」。其實大洋洲並不是指一個大洲，而是指澳洲和其他太平洋島國併稱的一個地理區域。

所以大洋洲不只有澳洲，還有很多就如世外桃源般的海島國家。你或許沒有聽過他們的名字，但他們的風景和大家熟悉的渡假天國馬爾代夫絕對是有過之而無不及啊！

1. 基里巴斯

基里巴斯包括33個島，它們分佈面積達3,800平方公里，成為世上唯一一個橫跨東西南北半球的國家。島民幾百年來一直過着採摘面包果和抓魚維生的原始生活並居住在茅草屋中。不過這個遠離塵囂的島國並非毫無戰爭洗禮，基里巴斯在二戰其間曾被日本侵佔，留下了指揮所和槍支，現在這些遺跡落在塔拉瓦南部，和這個小島和平共存。

2. 瑙魯

瑙魯面積只有21.3平方公里，是世上最小的島國。瑙魯自然風光非常豐富，湛藍大海當然是不能少，島上更有大量珊瑚尖峰形成的驚人地貌。國家以開採磷酸鹽為支柱，惟現在資源已瀕臨枯竭，他們要面對的除了經濟問題外，還有採礦帶來的環境問題。

瑙魯的風光。（winstonchen@unsplash）

3. 密克羅尼西亞聯邦

密克羅尼西亞聯邦充滿熱帶風光，椰子樹、草屋、珊瑚……無一不缺。這個聯邦分為四個州，分別是楚克（Chuuk）、波納佩（Pohnpei）、雅浦（Yap）和科斯雷（Kosrae），它們都分別有不同的獨特風光。科斯雷的風景宜人，是渡假勝地；楚克則以沉船的海底奇景聞名，吸引了不少潛水愛好者。

4. 馬紹爾群島

馬紹爾群島由一千多個島礁組成，絕大部分都是環礁島，走到哪都能確切感受被海洋包圍的感覺。水域十分清澈，孕育着許多不同品種的魚，尤阿爾諾環礁是有名的深海垂釣之地。馬紹爾曾被不同國家如日本、德國、美國佔領，最終在1986年獨立。

5. 帛琉

說起帛琉，或許大家第一時間想起的不是他的風景，而是帛琉的義氣！帛琉是台灣的邦交國，曾多次力挺台灣，友好到登上國際新聞。帛琉不止人民友善，就連景色和生態也是非常有特色。你在這裏可以享受與眾不同的旅遊體驗，如參觀充滿冒險家風情的洛克群島生態保護區、到水母湖和透明無毒的水母共潛等。

6. 圖瓦盧

圖瓦盧是全球第四小的主權國家，是僅由9個珊瑚島組成的環礁島國，從上空俯瞰就如一條弧形的線。圖瓦盧是全球機場中，航班最少的國家，在極少外來資訊下，島上生活簡單純樸，相信住在這裏最大樂趣就是日落時散步在兩旁都是海的路上，非常寫意。在最窄的路段，兩旁的海竟只有五步距離，每年二至三月更會有King’s tide大潮，上演把這段淹沒的壯觀場景！

從空中拍攝圖瓦盧首都富納富提（Funafuti）。圖片正中海岸線不自然凸出，是填海而成的結果。（Fiona Goodall／Getty Images）

7. 薩摩亞

薩摩亞位於波利尼西亞群島的正中央，他不同於美屬薩摩亞，薩摩亞自1962年已是一個獨立的國家，也是群島最先宣佈獨立的。這裏的最大城市阿皮亞繁榮與寧靜並存，有大樓有大學，也有悠閒的海邊小道與海灘。島的另一邊又是一片別樣的熱帶風景，人們可以到森林觀賞瀑布和到海溝暢泳，享受原始的風情。

8. 東加

東加是個有三千年歷史的王國，這裏也和眾多大平洋島國一樣有陽光與海灘。而與眾不同的是這裏建有皇宮，而首都努庫阿洛法就是政府和王室所在地，加上大型的東加大教堂，讓你更有身在「王國」的感覺。

9. 庫克群島

庫克群島是旅遊業興盛的島國，特別拉羅東加島是首都所在地，島上有不少特色渡假村和酒店，更有太平洋上最熱鬧的市場，逛完街可以到海灘休息看日落，喜歡夜生活的朋友還晚上還可以到酒吧喝酒，享受多姿多采的島國生活。

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