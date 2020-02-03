口罩訂購｜5款韓國製KF94口罩推介　Inguard、Tamsaa人氣高保護強

武漢肺炎肆虐，香港「一罩難求」，大家紛紛四處找尋代購或在外地的朋友幫忙，在日本、台灣等地購買口罩，當中韓國的KF口罩因為性能媲美N95口罩而大受歡迎。《香港01》旅遊頻道記者精選了5款KF94口罩，全部都是韓國製造，而且均獲得韓國食品醫藥品安全處（以下簡稱食藥處）認可。

韓國KF口罩共分為3種，分別是KF80、KF94、KF99，KF是Korea Filter，是韓國健保局指定的口罩標準。KF後面的數字代表口罩阻擋微細粒子的百分比。

韓國明星最近出境都戴上KF口罩。（Newsen）

KF80只能過濾沙塵及空氣污染微粒，最高級別的KF99則價錢比較貴，加上一般市民不需要用到，因此大多韓國人都是購買KF94的款式。

然而，市面上的韓國口罩眾多，令人眼花繚亂，不小心的話更會買到質素參差的口罩。因此記者精選了5款較多韓國網民討論的KF94口罩，全部都是韓國製造，而且有韓國食藥處認可，保證放心！

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