武漢肺炎｜23間航空公司機票票務安排　國泰港龍可否改票退票？

由於武漢肺炎疫情嚴重，全球多間航空公司陸續削減或停飛往來中國的航班，並調整往來武漢及中國內地其他城市的機票票務安排，多間航空公司如：國泰航空、香港航空、中華航空、ANA全日空等，已將香港列入可改票、退票範圍內。想知手上的機票可否退票？即看內文了解詳情！ ＊詳情請查閱各大航空公司網站，一切以航空公司網站公告為準。

1) 國泰/國泰港龍航空

航點：香港

出發日期：2月29日前，可以改票；不可退票。

航點：中國

出發日期：3月31日前，可以改票及退票。

2)香港航空

航點：香港

出發日期：2月29日前，可以改票；不可退票。

航點：中國

出發日期：3月31日前，可以改票及退票。

3)中華航空

航點：香港、中國

出發日期：3月31日前，可以改票及退票。

4)長榮航空

航點：中國、香港、澳門

出發日期：2月29日前，可以改票及退票。

5)香港快運

航點：寧波

出發日期：3月29日前，可以改票及退票。

6)ANA全日空

航點：中國、香港、澳門

出發日期：3月31日前，可以改票及退原。

7)日本航空

航點：香港及中國18個城市（北京、上海（浦東）、上海（虹橋）、廣州、大連、天津、香港、瀋陽、南京、杭州、煙台、青島、福州、廈門、深圳、武漢、重慶、西安、成都、昆明等地）

出發日期：3月31日，可以改票及退票。

8)樂桃航空

航點：上海

出發日期：3月31日前，可以改票及退票。

9)大韓航空

航點：台灣、中國、香港

出發日期：3月31日前，可以改票及退票。

10)阿聯酋航空

航點：北京，上海，廣州和香港

出發日期：2月29日前，可以改票及退原。

11)泰國國際航空

航點：中國10個城市（北京、上海、廣州、昆明、廈門、成都、重慶、長沙、鄭州和深圳）

出發日期：2月29日前，可以改票及退票。

12)新加坡航空

航點：中國大陸，香港和澳門

出發日期：2月29日前，可以改票及退票。

13)酷航 Scoot

航點：香港、澳門

出發日期：2月29日前，可以改票及退票。

航點：中國

出發日期：3月29日前，可以改票及退票。

14)維珍航空

航點：中國及香港

出發日期：4月30日前，可以改票及退票。

15)英國航空

航點：香港

出發日期：2月23日前，可以改票及退票。

航點：中國

出發日期：2月29日前，可以改票及退票。

16)荷蘭皇家航空

航點：中國

出發日期：2月29日前，可以改票及退票。

17)漢莎航空

航點：中國

出發日期：2月29日前，可以改票及退票。

18)加拿大航空

航點：香港

出發日期：2月15日前，可以改票。

航點：北京、上海

出發日期：2月29日前，可以改票及退票。

航點：武漢

出發日期：3月29日前，可以改票及退票。

19)美國航空

航點：香港

出發日期：2月29日前，可以改票及退票。

航點：北京、上海

出發日期：3月27日前，可以改票及退票。

航點：武漢

出發日期：3月31日前，可以改票及退票。

20)達美航空

航點：北京、上海

出發日期：4月30日前，可以改票及退票。

21)聯合航空

航點：武漢

出發日期：3月29日前，可以改票及退原。

航點：北京、成都、上海

出發日期：3月31日前，可以改票及退票。

航點：香港

出發日期：3月31日前，可以改票。

22)北歐航空

航點：北京、上海、香港

出發日期：2月29日前，可以改票及退票。

23)中國國際航空

航點：所有由國航營運或代碼為CA的共享航班及越南航線。

出發日期：出票後一年內，免費退票。

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