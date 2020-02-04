武漢肺炎｜飛機艙最安全的座位是？專家：坐這位置最少機會染病

武漢肺炎疫情持續蔓延，但仍有港人需出外公幹或旅遊，不少人就擔心飛機機艙是密封環境，若有人染病，整個機艙的乘客和空中服務員都有機會被傳染！《國家地理雜誌》最近發表文章，指有一類人染病後有機會傳染给4.6個乘客！

《國家地理雜誌》昨日（3日）發表題為「冠狀病毒在飛機上如何傳播──最安全的座位又在哪裡？」的文章，內文提及公共衛生團隊「飛行健康研究小組」（Fly Healthy Research Team）對乘客和機組人員進行過研究，發現即使機艙上有人染病，坐某些位置的乘客較少機會和感染者接觸。

不少人都覺得機艙是最容易傳播病菌的其中一個地方。（網上圖片）

✈✈✈按下圖睇睇研究結果，哪個座位最安全，以及哪種人染病有機會傳染给4.6個乘客！👇👇👇

+ 6 + 5 + 4

😷😷😷 同場加映：武漢肺炎｜搭飛機8招防疫貼士 全程戴口罩坐窗口位最安全？😷😷😷

除了選擇座位外，飛機艙內還有不少防疫方法，例如有網民建議全程都帶著口罩、盡量不要飲食等，按下圖參考一下記者整理的4大自保貼士！👇👇👇

想知道飛機艙上其他防疫、自保方法和網民的建議，立即點擊睇全文 👉👉👉武漢肺炎｜搭飛機8招防疫貼士 全程戴口罩坐窗口位最安全？