曼谷5間高質按摩Spa推介　Let’sRelax高人氣　AsiaHerb兩小時$300

到泰國旅行，必定會瘋狂購物和掃街吃美食，逛到非常疲勞的時候，來一個Spa享受就能立刻消除疲勞！泰國的Spa非常有名，而且價錢非常相宜，《香港01》旅遊頻道記者精選了5間曼谷人氣Spa，無論是泰式按摩、香薰精油按摩，還是身體磨砂，都非常高質！

【1】Oasis Spa —— 必試四手按摩

Oasis Spa是泰國中價位的頂級水療集團之一，曾經獲得亞洲水療大獎，於曼谷、清邁、芭提雅、布吉都有分店。店內的四手按摩項目非常受歡迎，而且按摩師的力道都比較輕巧，令人感到非常享受。

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Oasis Spa 查看曼谷分店地址：https://www.oasisspa.net/en/destination/bangkok/

【2】Let’s Relax —— 人氣最高

Let’s Relax是泰國的人氣連鎖Spa，光是曼谷就已經有14間分店，亦為最多人推薦。店舖的招牌項目是香薰熱石按摩，按摩師會使用加熱的石頭和溫熱的香薰精油替客人按摩。客人還可免費享用芒果糯米飯，味道頗為不錯。

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Let’s Relax 查看曼谷分店地址：https://letsrelaxspa.com/cities/bangkok/

【3】Divana SPA —— 品牌自製香薰、精油

Divana是泰國的貴婦級Spa名店，曾被CNN評選為「曼谷最佳六大泰式按摩」之一，更被外國旅遊指南《Lonely Planet》評為「曼谷十大最佳SPA」之一。Divana最著名的就是它的自家製香薰、精油和潤膚露，如果喜歡的話按摩完可以購買，價錢相宜。

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Divana SPA 查看曼谷分店地址：http://www.divanaspa.com/

【4】Asia Herb Association —— 擁有自家有機農場

Asia Herb Association由日本人經營，店內使用的草藥和精油都是來自自家有機農場的天然植物，不含農藥或化學肥料。最受歡迎的是泰式草藥球按摩，採用多種有機藥草，蒸熱在身體多個位置熱敷和按壓，能舒緩肌肉酸痛及促進血液循環。最抵的是傳統泰式按摩，2小時只需約300港元！

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Asia Herb Association 查看曼谷分店地址：https://asiaherbassociation.com/en/shop-thailand/

【5】靜Diora Langsuan —— 必試芳香精油按摩

靜Diora Langsuan來自日本，門口擺放了超過40種香味的香薰和精油，喜歡的話按摩完可以使用附送的現金劵購買。最具人氣的項目是芳香精油按摩，可以從5種香味的精油選擇一款，按摩結束後還會送上芒果布甸和熱茶。

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