【卜卜遊世界】帶您去洛杉磯

卜卜遊世界美國特輯，美國那麼大之自由行去邊好？紫醉金迷的繁華都市紐約、電影之城洛杉磯、娛樂搏彩拉斯維加斯、世界自然遺產大峽谷、渡假勝地夏威夷等等，每個地方都各具吸引力，光是選擇旅遊地點已足以教人苦惱。今次就先帶大家出發電影之城洛杉磯，重現荷里活電影場景，追尋國際巨星足跡之旅！

【格里婓斯天文台】

喜歡電影「La La Land」的朋友必到格里婓斯天文台，其中一幕男女主角於星空下浪漫共舞的經典情節，場景靈感就是取自格里婓斯天文台的天文影院。步入此景點，彷彿走進大銀幕的世界，音樂聲從耳邊響起，令人忍不住跟著節奏一起共舞，化身電影主角！除此之外，格里婓斯天文台亦深受當地人喜愛，絕隹地理位置於洛杉磯高山上，可以一覽整個洛杉磯市的美景，尤其入夜後萬家燈火亮起時，浪漫夜景更是讓人讚不絕口，因此建議大家晚上到訪會比較好喔！

開放時間：12:00 - 22:00(星期二至五)/ 10:00 - 22:00(星期六日)

地址： 2800 E Observatory Rd, Los Angeles, CA

交通：地鐵紅線至Vermont/Sunset站，轉乘DASH Observatory接駁車至門口

【荷里活星光大道】

來到電影之城的洛杉磯，又怎可以錯過荷里活星光大道，超過2600位著名巨星、電影製作人、導演等都在此留下了足跡，見證他們等對荷里活電視的莫大貢獻！只要沿著行人道一直走，就可以邊走邊尋找你的偶像故事，放眼一望就會發現人人都變了低頭族，畫面相映成趣。不容錯過「中國戲院」前巨星留下的手腳印，大家可以找找你喜愛的電影角色有沒有上榜，與朋友鬥快成功尋找並打卡，展開趣味之旅！

開放時間：全天開放

地址：Hollywood Blvd. & Vine St.

交通：地鐵紅線至Hollywood/Highland站

【荷里活環球影城】

說起環球影城大家可能立即想起大阪及新加坡的刺激機動遊戲，但你又知不知道其實荷里活環球影城才是全球第一座環球影城，原意是讓遊客一覽荷里活拍攝場景的機會，別具心思。其中園區內的Universal Studio Tour更是大推薦給電影迷，可以一次過遊覽各大經典電影場景，如《侏羅紀公園》、《回到未來》、《大白鯊》、《玩命關頭》等電影情節真實呈現眼前！而喜歡機動遊戲的朋友一定要留意超刺激的Revenge of the Mummy過山車、Jurassic Park的急流湧進飛車，感受被恐龍追擊的刺激感，逼真的景象加上音效令人膽戰心驚，又愛又恨！當然不得不提經典電影《哈利波特》的園區，一起進入霍格華茲城堡的魔法世界，重現﻿電影情節，一一細味！

圖片來源：Universal Studios 官方網站

開放時間：8:00 - 22:00 (建議參考官網實際時間)

地址：100 Universal City Plaza, Universal City, CA 91608

交通：地鐵紅線至Universal/Studio City站，轉乘免費環球影城接駁車

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