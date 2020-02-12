【東京近郊】人氣動漫《未聞花名》取景地　慢遊秩父有趣小店小區

平常都去慣東京市區的朋友，若想發掘新地帶，東京近郊的秩父是可以值得考慮的潛力股！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【東京旅遊】近郊潛力股！冬日名勝──秩父」，刊於01撐場】

由於正值冬天，所以今次筆者的秩父遊原是衝着當地冬日名勝的秩父「三大冰柱」之一的蘆久保冰柱（あしがくぼの氷柱），但如此絕景只能於嚴寒的天候才能形成，而今年的冬天實在是太暖了！在我到訪期間，當地日間的溫度平均超過十度，故只可放棄原本計劃，主要行程的景點改為圍繞「秩父站」。

秩父亦為人所知是動漫《我們仍未知道那天所看見的花名。》（簡稱《未聞花名》）的取景地。當我一出車站便發現了地下有《未聞花名》的標誌，腦海立刻喚起那大熱的翻唱版本《secret base ～你給我的東西～ (10 years after Ver.)》，並作為我今次旅程的背景音樂伴隨左右。

有着約二千年歷史的秩父神社被列為「秩父三社」之一，自古香火鼎盛，香客不絕。其主祭神包括政治、開運等之神「八意思兼命」、地方祖神「知知夫彦命」、神話中的「天之御中主神」，還合祀昭和天皇的弟弟「秩父宮雍仁親王」。而神社正殿於1592年由徳川家康重建，外牆的精緻動物雕刻則為傳說的雕刻職人左甚五郎（其真實存在待查證，據說在徳川家康身處的桃山時代成為能力高超的工匠代名詞）的作品，刻劃了青龍、老虎等作為神聖的守護者，盡顯威嚴及華麗。另外在中文「秩父」及「致富」諧音，故亦不少華語旅客為求財運到訪秩父神社。

神社每年12月2、3日舉辦的「秩父夜祭」為日本三大曳山祭之一，遊行列隊將舉起豪華的轎子，伴隨氣勢磅礡的太鼓聲及歌舞昇平的歌舞伎，展現秩父獨有的風土人情。雖然筆者錯過了祭典時期，但隨街可見的雕像及解說，能使訪客更了解秩父夜祭的文化，一窺當時的熱鬧場面。

正如文首所說筆者原本期待在秩父看冰柱景色，沒想到除了發現這裏有多元文化，還遇到個人認為最好吃的可樂餅！在路途上看見多名當地人手持一個可樂餅，循着香味走去，來到大正五年（即1916年）創業的安田屋。無任何事前調查情況之下，便依照前面的點單而叫了一個可樂餅，怎料一嚐難忘！那內軟外脆的質感，加上肉汁豐富而不膩的食感，而且熱騰騰地在口中化開，實在十分驚喜！果然是經得起歷史磨練的味道。

安田屋。（作者提供）

在大街中還途經一間富個性的影相店「小菅写真館」。之所以稱其有個性，源於門前告示已提到基本上不再提供本業的攝影服務，而營業時間也隨心情而定，現展示攝影器材及錢幣等各類古董，並提供茶飲等服務。今次因為行程緊密，筆者未能跟店主交談，若有興趣了解老闆為什麼有此轉變，可親自問他，不過好像會說得很久……（笑）

集各種元素於一身的有趣写真館，聽聞店主也是愛貓之人呢。（作者提供）

回到車站旁邊，有結合購物、飲食及溫泉的「祭の湯」，滿足意猶未盡的旅客。不僅一站搜羅當地名產及聚集名物料理，並提供療癒的溫泉設施，可謂一網打盡，為旅程畫下完美的句號。

氣派紅、黑、白的門面裝飾，有日式祭典之氛圍。（作者提供）

人流較少的秩父，另有一番恬靜，亦為有不同喜好的你都能滿載而歸。下次考慮旅行目的地時，不妨到此放鬆一下，進行一個屬於自己的冒險之旅！

內容提供：雪話

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