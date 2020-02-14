機票優惠｜5套航空公司抗疫價機票推介　$2800飛歐洲、半價飛日韓

網上論壇「連登」的一班連登仔表示近日的機票價錢超抵，更有人購得3月底飛歐洲機票，連稅都是2804元。為了求證，《香港01》記者也立即搜尋飛歐洲及日韓機票價錢，不管3月底還是復活節都比平時平一大截！ （本文只顯示2月14日搜尋的機票及搜尋時最低價格，一切資料以官方公佈為準）

飛歐洲各地有平有貴，以正常價錢來講，無論轉機還是直航，價錢由接近4000元至6000元左右。不過，根據連登仔「大雞樂」上載的圖片，他買到3月19日飛法國尼斯，3月24日在意大利米蘭回程的機票，連稅並享有100元優惠後，全額只是2804元。

（網民「大雞樂」上載圖片）

記者以同樣日期，搜尋港人歐遊必到的3大城市法國巴黎、英國倫敦和德國柏林，及亞洲熱門的日本東京及韓國首爾的機票價錢，看看是否真的如此抵！👇👇👇 點擊睇近乎半價的平價機票 👇👇👇

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再看看復活節價錢，都是平時飛歐洲的價錢，大概4000元上下。只要請到4月6日至9日的假期，就可以由4月4日至4月13日歐遊。而飛日韓的話，復活節的機票價錢也是平過平時和旺季的價錢。👇👇👇 點擊睇今個復活節飛到底有幾抵？ 👇👇👇

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