【韓式料理】細數7種不可思議的韓國奇特食物　你食過邊幾樣？

仿佛每個國家都有幾道被外國人看來不可思議的奇特料理，韓國當然也不例外。看到這些料理被擺在面前，也許你會目瞪口呆，但韓國人卻能吃得津津有味，而且都還是頗受他們喜愛的人氣美味呢。好奇是哪些料理麽？跟小編一起來看看吧。來韓國旅遊時，除了吃那些來韓必吃的烤肉、拌飯、蔘雞湯以外，鼓起勇氣試試這些奇特料理喲！

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1. 生章魚

看過電影《原罪犯》的朋友，肯定對片中大叔將蠕動的生章魚往嘴裏塞著吃的一幕印象深刻，這個場景也許令不少觀影者當時就覺得噁心，但是在韓國人看來，這其實是再正常不過的了，因為生章魚嫩滑爽口，是韓國人當魚生片概念一樣經常吃的一道料理而已。可以在一些海鮮飯店裏點這道菜，也可以在諸如鷺梁津水產市場這樣的地方買了鮮活的章魚後拿到旁邊餐館裏讓店家給你做。一般的做法是將其與芝麻油鹽、蒜末等一起拌，吃起來其實還挺香的。就是看到滿盤子蠕動的章魚身軀，然後夾在筷子上還能感受到它們在奮力扭動的力氣，會覺得很殘忍。選擇吃與不吃，由你做主。

2. 生拌牛肉

你可能完全可以接受5分熟的牛扒，可是你能接受百分百全生的牛肉麽？生拌牛肉就是這麽一道全生的牛肉料理。因為是生吃，所以這道菜對牛肉的要求很高，必須是特別新鮮的牛肉， 而且多取自牛腰到牛臀的大塊瘦肉，切成絲狀與芝麻、香油、梨絲、生蛋黃一起拌，吃起來其實沒有肉腥味，而且肉質柔軟嫩滑又濕潤，口感很不錯！在韓國，生拌牛肉深受人們特別是大叔們的歡迎，經常被用來作為下酒菜，當然也常被搭配拌飯做成生拌牛肉拌飯。值得一試！

點擊下圖看清其餘5種不可思議的韓國奇特食物！

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