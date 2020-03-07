【瞬間看地球】眼睛去旅行！　美如童話世界、奇如外星地方的景觀

編按：新冠肺炎（又名武漢肺炎）疫情持續，不少人已經困在家中或困在香港一段時間，相信已經按捺不住想要外出逛逛，或是離開香港去呼吸一口新鮮的空氣！現在讓撐場用戶帶你以網絡走一趟，以眼睛去旅行吧！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【瞬間看地球】盤點11大世界自然景觀」，刊於01撐場】

現在疫情肆虐，為了安全還是減少出門為妙，更何言出遊。不過不要緊，就讓筆者帶大家瞬間看地球，環遊世界各地12個自然景觀。快bookmark一下你最喜歡的風景，待疫情結束後就計劃出發吧！

1. 大峽谷（美國）

來到大峽谷你便能見識到何謂大自然的鬼斧神工。這個深達1500公尺的峽谷其實花了600萬年自然形成，岩石本身更是已在此屹立20億年之久。現在大峽谷國家公園已有步道和各種遊客服務，供世界各地的遊人參觀。

大峽谷花了600萬年形成。（Sonaal Bangera/Unsplash）

2. 喜瑪拉雅山（橫跨五地）

喜瑪拉雅山的珠穆朗瑪峰高度8844.43米，是世界第一高峰，亦是印度教、佛教等的聖地，因此西藏接近山脈的區域亦懸掛了不少經幡。由於尼泊爾一面的南坡氣候較漸進，易適應，因此人們大多數在尼泊爾登山，而不是從西藏。

喜瑪拉雅山是聖地來的！（Andreas Gäbler/Unsplash）

3. 大堡礁（澳洲）

大堡礁延綿2000多公里，是世上面積最大的珊瑚礁群，因此就算在外太空鳥瞰也能清楚看見。這些珊瑚構成了一個極大的生物體，所以這裏除了碧海藍天美景外，生態亦非常豐富，不論坐船還是飛機觀賞能令你發現海洋活躍的一面，使人大開眼界。

生態豐富多樣的大堡礁。（Daniel Pelaez Duque/Unsplash）

4. 北極光（冰島）

冰島整個國家都位於極光帶上，而且是歐洲人口密度最小的國家，光害也較少，因此可說是最適合觀賞極光的國家。加上冰島有不少地理景觀，如斯奈山半島的草帽山、黑教堂等，配上極光拍攝更是美不勝收。

北極裡有一束光,，你話留來伴我望。（Joshua Earle/Unsplash）

5. 貝加爾湖（俄羅斯）

一曲優美的《貝加爾湖畔》使貝加爾湖更為人熟悉，當地的美景更是比想像美出十倍。貝加爾湖是世上最大的淡水湖，湖邊設有步道讓遊人能徒步繞湖，從不同角度觀賞這顆「西伯利亞明珠」。

貝加爾湖有西伯利亞明珠之稱。（Sergey Mind/Unsplash）

6. 下龍灣（越南）

下龍灣有1969座石灰岩島嶼，山峰跌宕起伏，而且島嶼之間擁有極大的洞穴，乘船遊覽穿梭於這些小島和岩石之間就如在拍攝電影般，甚有冒險感。

下龍灣極有冒險風味。（Lewis J Goetz/Unsplash）

7. 卡帕多奇亞（土耳其）

很多人只會從高處觀看卡帕多奇亞的熱氣球美景，但沒有注意其地貌亦是非常獨特。卡帕多奇亞為溶蝕地形，石灰岩被酸性雨溶成獨特形狀，走在平原就如處身童話世界般。

卡帕多奇亞除了熱氣球，本身地貌也非常獨特。（Alev Takil/Unsplash）

8. 死海（橫跨三地）

死海其實是個鹹水湖，亦是是世上地勢最低的湖泊。死海含鹽量高達30%左右，比普通海水高出十倍，所以若來死海浸個鹹水浴，便可感受到這裹神奇的浮力，但要緊記不能待太長時間，不然會造成皮膚脫水。死海橫跨三地，人們多從以色列或約旦遊覽。

死海的含鹽量竟高達30%！（Robert Bye/Unsplash）

9. 天使瀑布（委內瑞拉）

天使瀑布是世界上最高的瀑布，瀑布在落地前會蒸發，到底部時又會再凝結成雨水。瀑布所在地非常偏僻，只能從水路前往或在飛機上觀看。

天使瀑布被人稱作誤譯，正名應為安赫爾瀑布。（Jeanpaul Razzouk/wikimedia）

10. 索科特拉島（也門）

索科特拉島雖屬也門，但其實距離阿拉伯半島有350公里，他早在1800萬年年前已與大陸分離，當地生物非常罕見，其中三分之一更是索科特拉島獨有，因此被稱為「地球上最像外星的地方」。

地球上最像外星的地方：索科特拉島！（Boris Khvostichenko/wikimedia）

11. 巨人之路（英國）

巨人之路位於北愛爾蘭海岸，相傳是由愛爾蘭巨人建造。事實上這些緊密排列的石柱是因火山噴發後熔岩冷卻而造成，後來經過海水沖刷與侵蝕後，便形成了高低不一的石柱。

經自然洗禮形成的石柱──巨人之路。（Gregory Hayes/Unsplash）

內容提供：環悠世界

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