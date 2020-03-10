誠品敦南24小時店5月搬遷　4間台北深夜cafe　必試未央咖啡貓飯

台灣誠品敦南店1999年開始24小時營業，是全球第一間24小時書店，不過由於面臨租約期滿，加上原址有機會進行改建，誠品敦南店將於5月31日搬遷，但選址暫時未有公佈。《香港01》旅遊記者整理4間台北營業至深夜的咖啡店，當中有兩間都營業至凌晨四點，非常適合夜貓一族！

誠品敦南店佔地1.7萬平方公尺，由1999年開始24小時經營，成為全球第一間24小時營業的書店，曾被CNN評為「全球最有型的書店」之一，連電影《一頁台北》都曾在店裏進行拍攝。近年台灣的文藝風氣盛行，敦南店更成為不少台北人放工後休閒閱讀的好去處，加上主要進口外國書籍，漸漸令敦南店成為台北一個文化地標。

【1】經營至凌晨4點最適合夜貓@暗角咖啡

位於中正區、經營至凌晨四點的暗角咖啡，店內裝潢充滿復古風格，例如復古的枱燈、掛畫、歐式風格的座椅等。咖啡店的招牌菜式有充滿柴魚片、淋上醬油的溫泉蛋貓飯、高麗菜豬肉水餃，以及由Rum酒特製的西西里咖啡等。👇👇👇咖啡店竟然連手工水餃都有賣？立即按圖睇睇👇👇👇

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暗角咖啡 地址：台北市中正區廈門街114巷2號2樓 電話：+886 2 2351 9907 營業時間：星期一至五 18:00-04:00 星期六、日 14:00-04:00

【2】不限時復古咖啡店@Sugar Man Cafe

位於大安區的Sugar Man Cafe同樣經營至凌晨四點，是不限時的咖啡店。咖啡店位置鄰近古亭捷運站，隱藏於一條巷子中，要細心留意才看到這間店。店外設有半戶外式開放區，讓食客享受放空的休閒時間。咖啡店的裝潢充滿文藝復古感包括貼上老舊的經典海報、播放90年代舊歌，充滿時代感。👇👇👇想知道招牌日式炒麵有甚麼配料，怎樣才最好吃？點擊下圖睇睇👇👇👇

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Sugar Man Cafe 地址：台北市和平東路一段87-1號 電話：+886 2 2396 9980 營業時間：星期一至日 14:00-04:00

【3】主打莓果蛋白餅、貓飯@未央咖啡店

位於大安區的未央咖啡店，在捷運科技大樓站附近，咖啡店旨在讓客人享受夜晚生活的慢步調，因此店內的裝潢使用木質的家具、綠色的檯燈，整間店的環境和光線都較昏暗，非常適合想享受獨處安靜時刻的朋友！☕☕☕想了解甚麼是貓飯？按下圖睇睇有甚麼食材👇👇👇

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未央咖啡店 地址：台北市大安區四維路208巷10號 電話：+886 2 2703 2331 營業時間：星期一至日 13:00–01:00

【4】北歐簡約風咖啡店@Lavazza老咖啡館

Lavazza老咖啡館是台灣連鎖咖啡店，全台灣約有20間分店。咖啡店由早上9時營業至凌晨二時，營業時間頗長。店內的裝潢主打北歐簡約風格，主要使用藍白色、木質桌子，非常簡約。網民推介的美食有巧克力蛋糕、熱水果茶、拿鐵、檸檬梳打等，其中拿鐵大受好評，被稱為此店的必叫之選。☕☕☕按圖即睇Lavazza老咖啡館最人氣的美食、價錢👇👇👇