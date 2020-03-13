日本節目指便利店飯糰加熱食易致肥！營養師教你6招健康瘦身食法

都市人生活忙碌，趕時間的時候，方便食用的飯糰就成為了最佳的選擇。但原來飯糰加熱後吃的話，會比較容易致肥！最近有日本節目《この差ってなんですか》邀請了專家拆解的當中原因，同時教大家健康吃法。

為了保持新鮮，飯糰通常會擺放在冷藏櫃裡。（吳嘉俊攝）

為了保持新鮮，飯糰會陳列在冷藏櫃裡，而便利店和飯糰專賣店通常都有提供加熱服務，迎合客人需要。但日本節目《この差ってなんですか》指出，原來比起凍食飯糰，加熱後進吃會較易致肥！

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不過記者訪問了澳洲註冊營養師Ivy Chua和香港營養師學會（HKNS) 認可營養師李杏榆Annie Lee，綜合了兩位營養師的意見，她們對於加熱飯糰較易致肥有不同的看法。

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資料提供：澳洲註冊營養師Ivy Chua、香港營養師學會（HKNS) 認可營養師李杏榆Annie Lee

除了飯糰外，杯麵亦是方便快捷的充飢之選，日本驚安之殿堂DON DON DONKI的選擇非常多，全部可以在香港的荃灣和尖沙咀分店買到！😋😋😋

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