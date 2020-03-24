埼玉景點3個高質推介　遊地下神殿／鐵道博物館　東京可即日來回

日本埼玉縣位於東京近郊，由東京乘搭鐵路出發，車程需時僅一個多小時，適合配搭東京行程。

埼玉縣知名景點有川越一番街、冰川神社、羊山公園等等，不過本文則選擇推介大宮鐵道博物館、三峯神社和有「地下神殿」之稱的「首都圈外圍排水道」，三個景點不是走馬看花，而是足以讓你遊走半天。

【1】三峯神社 ─ 關東地區最強能量景點

位於埼玉縣秩父市的三峯神社，被稱為東京近郊、甚至關東最強能量景點，據稱到這裡參拜對事業和愛情運最有幫助，而且三峯神社的「氣」字御守夠特別，是最好紀念品。此外，三峯神社位處高山，有參天大樹，還可以感受日本的山野氣息，到此一遊可以令你感受到日本寧靜的另一面。雖說由東京前往約要3小時路程，但愛山野又愛打卡拍攝的你，定必滿足。👇👇👇點擊睇三峯神社優美景點及特色👇👇👇

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【2】首都圈外圍排水道- 守護東京的地下神殿

每逢大雨水浸，不時會有香港傳媒以東京排水系統作為例子，讚揚日本能夠徹底解決問題，而這個系統名為「首都圈外圍排水道，但普遍稱為「地下神殿」，全因為引水道會將東京一帶洪水引流到埼玉縣春日部市地底巨型蓄水池，該處有如神殿般宏偉，亦因此成為景點。👇👇👇點擊看地下神宮的魅力👇👇👇

前往地下神宮參觀需要事先預約，整個報名流程及交通方法，請看👉👉👉東京地下神殿直擊！由預約到深入地底 教你去埼玉縣蠟筆小新家鄉

【3】大宮鐵道博物館 ─ 鐵路迷必去／親子好去處

3個埼玉推介景點中，最易去的是大宮鐵道博物館，可以由東京乘列車直達，而且對體能基本上無要求，大人小朋友都適合。博物館成人票價約1400日圓，最壯觀的是位於1樓的個大型室內展場，據說有多達36卡舊型號列車展品，部份更可以登車參觀，或走到駕駛室打卡拍攝。

日本展館一向設計貼心，非常重視入場人士體驗，以及對小朋友的教育，所以館內兒童區活動非常豐富，因此非常適合大人鐵道迷，以及親子旅行。疫情期間暫停開放，不過你可以先做定功課，點擊圖片看詳細介紹及從東京如何輕鬆前往👇👇👇

【同場加映😍】12組日本鐵路常見漢字遊日必學 🚄

日本大車站如銀座及新宿，出口和通道實在太多，完全不會日文的記者，每見到漢字時，便會強行理解，偏偏日本漢字的真實意思，往往與中文是千差萬別，希望以下12組字詞可以幫到初去日本的你 👇👇👇

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