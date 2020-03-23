【深遊日本】奈良鹿有神聖傳說！　當地人遇見某種鹿會合十誦號？

編按﹕說到奈良名物就不能不提奈良鹿，不過你又知不知道當地關於奈良鹿的傳說呢？

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【日本】見奈良鹿要雙手合十祈福？ 深遊日本探索各地獨特風情」，刊於01撐場】

香港人去日本旅遊就如返鄉般，可見港人對日本的鍾情。日本除了美景與美食，當地的動物也非常受遊客歡迎，論遊客最喜歡探訪的「動物」城市，絕對非奈良縣莫屬。通常來說，前往奈良縣的人都帶著同一個目的，就是目睹一下當地赫赫有名的寶物——奈良鹿。去過奈良的人都知道，奈良鹿有許多有趣的行為，例如牠們會向人鞠躬討食、會像人一樣看車過馬路等等。

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原來，奈良鹿在當地被視為神般的存在。據旅日作家毛丹青在《日本47個都道府縣深度遊——流行文化再認識》書中介紹，有關奈良鹿的傳說有許多，其中最出名的是，傳說中有一個神，騎著白色的鹿降落在春日大社，當地人將該神奉為神靈，而白鹿則是神靈的使者。所以，鹿是不可傷害的，否則會遭天譴。奈良至今已有一千三百多年歷史，當地人對鹿的崇敬代代相傳，從未減退。當見到後腳跟有白毛的鹿，奈良人便會停下腳步，甚至雙手合十，口誦「南無阿彌陀佛」。除此之外，奈良鹿還有「修草員」的稱號，奈良公園的草坪幾乎都是薄薄一層，因為都被奈良鹿吃平了，而園林工人也因此無奈地「被搶飯碗」。

日本說大不大，說小也不小，其擁有47個都道府縣，每一個地方都有其獨特的風土人情。若想欣賞日本全部的美景，建議多花時間去每個地方慢慢遊玩，你便會發現當地隱藏著的小驚喜。

《日本47個都道府縣深度遊——流行文化再認識》（萬里機構）

《日本47個都道府縣深度遊：流行文化再認識》 作者：毛丹青 出版社：萬里機構

內容提供：煩糕

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