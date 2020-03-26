東京迪士尼show免費睇　360度看巴黎鐵塔靚景　10個方法在家旅行

鑑於新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情蔓延全球，香港人想去旅行也難！當大家連出街吃飯或逛街都要冒生命危險之時，留在家中透過網絡看世界就最安全。

《香港01》旅遊頻道記者發現了一個足不出戶都可以「去旅遊」的方法，就是上網虛擬參觀世界著名景點。推介10個免費方法，遊覽歐亞各大博物館及景區，包括東京迪士尼的主打光影表演、360度遊覽巴黎名勝、世界文化遺產等。

在家中暢遊名勝景點和文藝展覽不一定沉悶，有部分網站有聲音導賞，有些更有影片觀賞，如東京迪士尼海洋就有光影show「Fantasmic!」播放。（東京迪士尼海洋圖片）

是次推介的10個景點遍及歐洲及日韓地區，包括世界文化遺產梵蒂岡博物館、大英博物館、巴黎鐵塔、羅浮宮、首爾國立現代美術館、東京國立博物館等。大多可以自行控制360度地遊覽館內展區，放大觀賞展品及了解更多資料背景。👇👇👇按圖看10個世界著名景點推介👇👇👇

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以上景點，只要登上指定網站，不用申請或登入資料，都可以免費使用虛擬參觀服務。

👇👇👇按景點名稱即可進入網站Online參觀👇👇👇

【1】東京迪士尼樂園【2】東京國立博物館【3】首爾國立現代美術館【4】梵蒂岡博物館【5】大英博物館【6】巴黎鐵塔【7】羅浮宮博物館【8】奧賽博物館【9】橘園美術館【10】凡爾賽宮

⚠️⚠️⚠️同場加映：22個地區對香港人入境限制⚠️⚠️⚠️

究竟至今，香港人有甚麼地方去得？又有甚麼地方被禁入境？👇👇👇按圖看部分對香港綵取了入境管制的地區👇👇👇

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暫時總共22個地區對香港有入境管制政策！想知全部，請按【澳門入境港人需隔離14日 22地區對香港人入境限制｜新冠肺炎】觀看全文🖱️🖱️🖱️